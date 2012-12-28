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Спорт
97
46 минут назад
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Борцы-гиганты и их команда

Сборная Липецкой области отличилась на крутых соревнованиях в Элисте.

Если бы Липецк претендовал на звание столицы в каком-либо виде спорта, то одним из первых претендентов стала бы борьба на поясах.

Наши земляки отличились на одних из старейших соревнований страны – XVIII всероссийском турнире памяти Бориса Комушева в Элисте. В столице Калмыкии на счету наших земляков 2 «золотые» и 3 «бронзовые» медали.

Победителями соревнования стали Евгений Синегур (до 75 кг) и Сергей Злобин (свыше 100 кг). Медаль Синегура стала судьбоносной для борца, поскольку позволила ему выполнить норматив мастера спорта России.

Награды за 3-е место получили Надежда Андреева (до 58 кг), Виктор Лукинских (до 57 кг) и Тигран Марукян (свыше 100 кг).

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Нельзя не отметить, что в самой тяжёлой и, соответственно, престижной весовой категории у мужчин – свыше 100 кг два призёра оказались из Липецка. И это несмотря на серьёзнейшую конкуренцию, ведь на ковёр выходили 240 атлетов из 25 регионов страны.

Подготовил нашу команду тренер областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва (ОК СШОР) Ислам Ибрагимов.
Борьба на поясах
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Комментарии (1)

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Александр Н.
14 минут назад
Молодцы,хоть спортсмены приносят нам позитивные новости, успехов в дальнейшем.
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