Борцы-гиганты и их команда

Сборная Липецкой области отличилась на крутых соревнованиях в Элисте.

Награды за 3-е место получили Надежда Андреева (до 58 кг), Виктор Лукинских (до 57 кг) и Тигран Марукян (свыше 100 кг).









Если бы Липецк претендовал на звание столицы в каком-либо виде спорта, то одним из первых претендентов стала бы борьба на поясах.Наши земляки отличились на одних из старейших соревнований страны – XVIII всероссийском турнире памяти Бориса Комушева в Элисте. В столице Калмыкии на счету наших земляков 2 «золотые» и 3 «бронзовые» медали.Победителями соревнования стали Евгений Синегур (до 75 кг) и Сергей Злобин (свыше 100 кг). Медаль Синегура стала судьбоносной для борца, поскольку позволила ему выполнить норматив мастера спорта России.Нельзя не отметить, что в самой тяжёлой и, соответственно, престижной весовой категории у мужчин – свыше 100 кг два призёра оказались из Липецка. И это несмотря на серьёзнейшую конкуренцию, ведь на ковёр выходили 240 атлетов из 25 регионов страны.Подготовил нашу команду тренер областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва (ОК СШОР) Ислам Ибрагимов.