Липчанка пыталась восстановить доступ к «Госуслугам» и лишилась 161 000 рублей

Женщина перешла по присланному QR-коду.

28 октября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя женщина, которой сообщили, что её доступ к «Госуслугам» заблокирован и предложили восстановить его, перейдя по QR-коду. Как только липчанка это сделала — с её счёта списали 161 000 рублей.Вчера мошенники обманывали своих жертв и под другими популярными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД, 21-летняя студентка одного из липецких вузов общалась со злоумышленниками в Telegram, и они убедили её «задекларировать» 90 000 рублей.А ещё одна 21-летняя девушка откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила 25 000 рублей — как оказалось, мошенникам.