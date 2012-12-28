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Происшествия
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сегодня, 11:05
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Липчанка пыталась восстановить доступ к «Госуслугам» и лишилась 161 000 рублей
Женщина перешла по присланному QR-коду.
Вчера мошенники обманывали своих жертв и под другими популярными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД, 21-летняя студентка одного из липецких вузов общалась со злоумышленниками в Telegram, и они убедили её «задекларировать» 90 000 рублей.
А ещё одна 21-летняя девушка откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила 25 000 рублей — как оказалось, мошенникам.
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