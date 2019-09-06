Происшествия

51 минуту назад

«Я с 2016 года не могу добиться справедливости!»

9 1094
#афера
«Я с 2016 года не могу добиться справедливости!»

Ельчанка стала жертвой аферы, но полиция никак не может разыскать подозреваемого, сына депутата-«единоросса».

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Ельца Надежда Михайлова и рассказала заурядную для современной России историю. Все в ней обычно кроме одного: женщина сама перевела 350 тысяч казенных рублей на указанный ей счет. Впрочем, и это в духе потомков «детей» Лени Голубкова (поведение жертв сформулировали еще Кот Базилио и Лиса Алиса: «пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки»). Все остальное и впрямь банально.

Банален подозреваемый - Анатолий Купцов, сын депутата-«единоросса». В ее случае - депутата Елецкого горсовета Александра Купцова, во время выборов горсовета шестого созыва в 2017 году - директора ООО «Известняк», во время таких же выборов в 2012 году - председателя Совета директоров ОАО «Каменный карьер Голиковский». Обычно, что женщину попытались при таких обстоятельствах сделать уголовницей, привлечь по 160-й статье Уголовного кодекса за присвоение, то есть хищение чужого имущества. Обычно и то, что сотрудники ОМВД РФ по Ельцу не могут вот уже год найти Анатолия Купцова, чтобы предъявить ему обвинение и, соответственно, избрать меру пресечения.

Надежда Михайлова рассказывает, что работала директором магазина одной федеральной сети сотовой связи. Анатолия Купцова знала как постоянного клиента, который регулярно просил перевести на его счет в АО «Киви банк» суммы в 10-15 тысяч рублей. И вот три года назад, 5 сентября, ей на работу позвонила и попросила перевести на киви-кошелек Купцова 350 тысяч рублей без внесения этой суммы в кассу. Мол, он сегодня же вернет. Мол, она сама так уже не раз делала.

В такой ситуации умный человек не поддастся на уговоры. Но Надежда оказалась слаба.

- Я пошла на это, а он так и не появился в этот день в нас в магазине. Только смс-сообщения слал несколько дней, что вот-вот, как только так сразу, подожди ее чуть-чуть. Так прошла неделя. После чего сама позвонила в службу безопасности родной компании. «Безопасник» приехал из Москвы, но управы на Купцова не нашел. Поэтому полиция возбудила в отношении меня уголовное дело по 160-й статье Уголовного кодекса, - рассказывает горе-директор магазина.

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Михайлова год билась за свою невиновность, пока полиция не согласилась с ее доводом о том, что присвоить деньги она не могла хотя бы потому, что не истратила из них ни копейки. К тому же она взяла 350 тысяч рублей кредита в одном из банков и внесла невольно похищенную сумму на счет своего предприятия. Это в фирме оценили и даже оставили ее на прежней должности.

- Я написала заявление в ОМВД РФ по Ельцу на сына депутата горсовета. Его долго футболили, издавали отказные постановления, не находя в его действиях состава преступления. Но как же так? Я передала следствию всю свою переписку с Анатолием Купцовым, из которой следовало, что именно по его просьбе ему на киви-кошелек я перевела 350 тысяч рублей. Потом дело по 159-й мошеннической статье все же возбудили. А потом опять вынесли отказное постановление, написав, что его не могут найти, - говорит потерпевшая.

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Долгое время Надежда Михайлова пыталась узнать имя следователя, который ведет дело Купцова. Узнала и пошла к ней на разговор. В кабинете Алины Карповой увидела своего следователя по 160-й растратной статье Елену Новикову. И оба офицера стали, по ее словам, над ней шутить.

- Они сказали, что я ничего добьюсь!

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По словам потерпевшей, с ней как-то связался отец Анатолия, депутат горсовета. Купцов-старший попросил ее написать задним числом расписку о том, что она дала 350 тысяч рублей ему взаймы. И он будет возвращать эти деньги частями за сына. Но дальше этого разговора дело не пошло.

GOROD48 не удалось связаться с Александром Купцовым, который не брал трубку.

- В настоящее время в рамках уголовного дела выполнены все следственные действия, которые можно осуществить в отсутствие подозреваемого. Расследование уголовного дела приостановлено, но оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
9 1094
#афера

Комментарии (9)

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Сама виновата

29 секунд назад
По моему очевидно! Тепло осталось надеяться на «совесть» этого товарища. Хотя, весь район знает эту эту семейку и надеяться гражданочке не на что! Плати кредит, дорогая и не парься. Тётя никто не пытал и денег этих не отнимал из кассы родной конторы. Сама, все сама)
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пень трухлявый

2 минуты назад
ну да.нуда Токарев зять Разворотнева, госдуме сидит, зятьку место тепленькое проталкивает
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Житель

19 минут назад
Нафиг едрасню, Выбираем Токарева.
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Мимо

29 минут назад
Нет уж, по жизни - дружба дружбой, а денежки врозь, тем более из кассы...лоханулась здорово... интересно, а куда исчез виновник всего? Испарился, следов не осталось? Всё у нас покупается и все...
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999

34 минуты назад
Едерастам можно все,убивать ,давить ,насиловать и грабить тупых безмозглых трусливых холопов
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Да уж!

34 минуты назад
Дура набитая! Конченная!
ответить

А основатель и покровитель!

37 минут назад
Путин .
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Вот и вся

37 минут назад
Едрисня !, Одно ворьё ,жулики !.
ответить

едросы

42 минуты назад
мы такие * и воры
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