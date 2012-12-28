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сегодня, 12:21
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Трагедия в Ельце: 18-летняя девушка упала с мотоцикла под автомобиль и погибла

Мотоцикл перевернулся после столкновения с «Ладой» и девушка вылетела на дорогу.

Вечером 11 августа в Ельце на улице Коммунаров столкнулись автомобиль «Лада Калина» и мотоцикл «Ямаха». В аварии погибла 18-летняя пассажирка мотоцикла.

«По предварительным сведениям, 19-летний водитель «Лады» при повороте на регулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении мотоциклу под управлением 26-летнего водителя. Мотоцикл, перевернувшись, упал на крышу автомобиля «ВАЗ-21099» под управлением 18-летнего водителя, а 18-летняя пассажирка мотоцикла упала под стоящий автомобиль «Форд Фокус»», — рассказали об обстоятельствах аварии в Госавтоинспекции.

Водитель мотоцикла доставлен в больницу.

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За сутки на дорогах области пострадали ещё четыре человека.

18-летняя девушка и 65-летняя женщина получили травмы в липецком пассажирском автобусе, когда его 50-летний водитель резко затормозил на улице Терешковой. Обе госпитализированы.

В Усмани на улице Фабричной в столкновении с автомобилем «Форд Фокус» пострадал 9-летний мальчик. Ребёнок доставлен в больницу.

В селе Бутырки Грязинского округа 37-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» сбила 3-летнего ребёнка, который, по предварительным сведениям, стоял на краю проезжей части. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 17 аварий — они обошлись без пострадавших.
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Комментарии (2)

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Нервная мать
24 минуты назад
Понасажают этих девчонок малолетних на свои мотодрыгалки без соответствующей экипировки и катают. Едет пассажир- должен быть экипирован. А то порою смотришь, сам в шлеме хоть, а девчонка без шлема сзади колышется. Хотя один шлем не защитит, а хорошее снаряжие стоит хороших денег.
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Ссёлки
4 минуты назад
У нас малолетние свистушки тоже любят зацепляться.
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