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Происшествия
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сегодня, 12:21
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Трагедия в Ельце: 18-летняя девушка упала с мотоцикла под автомобиль и погибла
Мотоцикл перевернулся после столкновения с «Ладой» и девушка вылетела на дорогу.
«По предварительным сведениям, 19-летний водитель «Лады» при повороте на регулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении мотоциклу под управлением 26-летнего водителя. Мотоцикл, перевернувшись, упал на крышу автомобиля «ВАЗ-21099» под управлением 18-летнего водителя, а 18-летняя пассажирка мотоцикла упала под стоящий автомобиль «Форд Фокус»», — рассказали об обстоятельствах аварии в Госавтоинспекции.
Водитель мотоцикла доставлен в больницу.
За сутки на дорогах области пострадали ещё четыре человека.
18-летняя девушка и 65-летняя женщина получили травмы в липецком пассажирском автобусе, когда его 50-летний водитель резко затормозил на улице Терешковой. Обе госпитализированы.
В Усмани на улице Фабричной в столкновении с автомобилем «Форд Фокус» пострадал 9-летний мальчик. Ребёнок доставлен в больницу.
В селе Бутырки Грязинского округа 37-летняя женщина за рулём «Лады Гранты» сбила 3-летнего ребёнка, который, по предварительным сведениям, стоял на краю проезжей части. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 17 аварий — они обошлись без пострадавших.
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