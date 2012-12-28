39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Их кандидатуры поддержали депутаты областного Совета.
Большинство членов комитета проголосовали за кандидатуры Владимира Богодухова и Вячеслава Щеглеватых.
— Вячеслав Михайлович служил нашему региону 50 лет. По его инициативе и под его руководством реализован целый ряд новаторских проектов. Его личные качества: ответственность, глубокий профессионализм и принципиальность позволили все эти годы обеспечивать устойчивость и стабильность регионального бюджета. Его работа всегда высоко оценивалась федеральными финансовыми органами, а реализованные проекты тиражировались на другие регионы страны. Это учитель, который на своем примере показал, что такое служение делу, — так охарактеризовала бывшего министра и вице-губернатора начальник управления государственной и кадровой службы правительства Липецкой области Ирина Соломахина.
— Все мы знаем Владимира Ивановича много лет. Он награжден званием Героя России, если не ошибаюсь, участник трех войн. Звание Героя просто так не дают. Я считаю, что было бы символично и справедливо в Год защитника Отечества проголосовать за присуждение Владимиру Ивановичу звания Почетный гражданин Липецкой области — поддержал кандидатуру Богодухова депутат Дмитрий Ларин.
— Я привык к публичности, но переживал, даже щеки покраснели! — признался GOROD48 Владимир Богодухов. — Конечно, приятно, что мою кандидатуру поддержали представители ветеранских организаций.
Комитет так же обсудил награждение званием Почетного гражданина области участников СВО. На комитет специально для этого пришли общественники.
— Наша ассоциация создана самими участниками СВО — это штурмовики, артиллеристы, те, кто прошел окопную жизнь. Многие награждены государственными наградами. Мы считаем важным, чтобы при рассмотрении представления к высокому званию участника СВО учитывалось и наше мнение и мнение других ветеранских организаций, — с таким предложением обратился к комитету исполняющий обязанности председателя ЛРОО «Ассоциация ветеранов СВО» Даниил Бобровский — организация, которую он возглавляет, уже насчитывает 471 участника.
— На мой взгляд, ребята достойны самых высоких наград. Но, к сожалению, мы не сможем присвоить звание Почетный гражданин Липецкой области всем участникам СВО. Я считаю правильным прозвучавшее предложение. Для принятия такого рода решений учитывать мнение «Ассоциации ветеранов СВО», — сказал вице-спикер областного Совета Андрей Фролов.
— У ветеранской организации есть кандидатуры для присвоения звания Почетный гражданин Липецкой области. Но более комплексно они хотят подойти к этому вопросу в 2026 году. В том числе есть предложение включить их в комиссию для рассмотрения кандидатур на присвоение звания, — добавила председатель комиссии, депутат Екатерина Хрусталева.
Окончательное решение депутаты примут на сессии Совета 25 декабря.
