39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Оказывается, такси в Липецкой области — очень дешёвое
Общество
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
63-летняя жительница Тулы приехала в гости в Липецк и неделю общалась с мошенниками
Происшествия
60-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке стройматериалов
Происшествия
В следующем году 100 семьям с детьми доплатят за съем жилья
Общество
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Общество
524
50 минут назад
8

Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области

Их кандидатуры поддержали депутаты областного Совета.

Сегодня комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого областного Совета обсудил кандидатов на предоставление звания «Почетный гражданин Липецкой области». На соискание звания выдвинуты Герой России, вице-спикер регионального парламента Владимир Богодухов, участник СВО Александр Петров, руководитель ЛООО «Поиск пропавших детей» Вячеслав Телин и бывший заместитель губернатора — экс-министр финансов Вячеслав Щеглеватых.

Большинство членов комитета проголосовали за кандидатуры Владимира Богодухова и Вячеслава Щеглеватых.

— Вячеслав Михайлович служил нашему региону 50 лет. По его инициативе и под его руководством реализован целый ряд новаторских проектов. Его личные качества: ответственность, глубокий профессионализм и принципиальность позволили все эти годы обеспечивать устойчивость и стабильность регионального бюджета. Его работа всегда высоко оценивалась федеральными финансовыми органами, а реализованные проекты тиражировались на другие регионы страны. Это учитель, который на своем примере показал, что такое служение делу, — так охарактеризовала бывшего министра и вице-губернатора начальник управления государственной и кадровой службы правительства Липецкой области Ирина Соломахина.

— Все мы знаем Владимира Ивановича много лет. Он награжден званием Героя России, если не ошибаюсь, участник трех войн. Звание Героя просто так не дают. Я считаю, что было бы символично и справедливо в Год защитника Отечества проголосовать за присуждение Владимиру Ивановичу звания Почетный гражданин Липецкой области — поддержал кандидатуру Богодухова депутат Дмитрий Ларин.

— Я привык к публичности, но переживал, даже щеки покраснели! — признался GOROD48 Владимир Богодухов. — Конечно, приятно, что мою кандидатуру поддержали представители ветеранских организаций.

Комитет так же обсудил награждение званием Почетного гражданина области участников СВО. На комитет специально для этого пришли общественники.

— Наша ассоциация создана самими участниками СВО — это штурмовики, артиллеристы, те, кто прошел окопную жизнь. Многие награждены государственными наградами. Мы считаем важным, чтобы при рассмотрении представления к высокому званию участника СВО учитывалось и наше мнение и мнение других ветеранских организаций, — с таким предложением обратился к комитету исполняющий обязанности председателя ЛРОО «Ассоциация ветеранов СВО» Даниил Бобровский — организация, которую он возглавляет, уже насчитывает 471 участника.

— На мой взгляд, ребята достойны самых высоких наград. Но, к сожалению, мы не сможем присвоить звание Почетный гражданин Липецкой области всем участникам СВО. Я считаю правильным прозвучавшее предложение. Для принятия такого рода решений учитывать мнение «Ассоциации ветеранов СВО», — сказал вице-спикер областного Совета Андрей Фролов.

— У ветеранской организации есть кандидатуры для присвоения звания Почетный гражданин Липецкой области. Но более комплексно они хотят подойти к этому вопросу в 2026 году. В том числе есть предложение включить их в комиссию для рассмотрения кандидатур на присвоение звания, — добавила председатель комиссии, депутат Екатерина Хрусталева.

Окончательное решение депутаты примут на сессии Совета 25 декабря.
Почетный гражданин
2
0
0
2
3

Сначала новые
Николай
10 минут назад
Вот таких депутатов мы выбирали)))) В 26 году выдвинем достойных))))
Ответить
Трубы и трамваи
17 минут назад
пока подождут... своих Героев . ....
Ответить
справедливая
22 минуты назад
а разве простые работяги не могут быть почетными гражданами или только с управления ....
Ответить
Зимний рыбак
22 минуты назад
Раньше был такой коктейль: На одного директора завода депутатами рядом шли токарь и свинарка. Сейчас не осталось ни токарей, ни свинарок. Вот поэтому в депутатах одно начальство . Что уж говорить про чётных, почётных и нечётных
Ответить
Зачем
34 минуты назад
Богодухову давать звание почетного, у него и так и званий и наград и льгот много.
Ответить
Патриот диванный
40 минут назад
Достойные кандидаты ! Одобряю!
Ответить
а раньше
41 минуту назад
во главе угла были простые работяги... а теперь только чиновники.
Ответить
Зимний рыбак
28 минут назад
Раньше работяги были почётные, а теперь стали нечётными
Ответить
