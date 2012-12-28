Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области

Их кандидатуры поддержали депутаты областного Совета.

Сегодня комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого областного Совета обсудил кандидатов на предоставление звания «Почетный гражданин Липецкой области». На соискание звания выдвинуты Герой России, вице-спикер регионального парламента Владимир Богодухов, участник СВО Александр Петров, руководитель ЛООО «Поиск пропавших детей» Вячеслав Телин и бывший заместитель губернатора — экс-министр финансов Вячеслав Щеглеватых.Большинство членов комитета проголосовали за кандидатуры Владимира Богодухова и Вячеслава Щеглеватых.— Вячеслав Михайлович служил нашему региону 50 лет. По его инициативе и под его руководством реализован целый ряд новаторских проектов. Его личные качества: ответственность, глубокий профессионализм и принципиальность позволили все эти годы обеспечивать устойчивость и стабильность регионального бюджета. Его работа всегда высоко оценивалась федеральными финансовыми органами, а реализованные проекты тиражировались на другие регионы страны. Это учитель, который на своем примере показал, что такое служение делу, — так охарактеризовала бывшего министра и вице-губернатора начальник управления государственной и кадровой службы правительства Липецкой области Ирина Соломахина.— Все мы знаем Владимира Ивановича много лет. Он награжден званием Героя России, если не ошибаюсь, участник трех войн. Звание Героя просто так не дают. Я считаю, что было бы символично и справедливо в Год защитника Отечества проголосовать за присуждение Владимиру Ивановичу звания Почетный гражданин Липецкой области — поддержал кандидатуру Богодухова депутат Дмитрий Ларин.— Я привык к публичности, но переживал, даже щеки покраснели! — признался GOROD48 Владимир Богодухов. — Конечно, приятно, что мою кандидатуру поддержали представители ветеранских организаций.Комитет так же обсудил награждение званием Почетного гражданина области участников СВО. На комитет специально для этого пришли общественники.— Наша ассоциация создана самими участниками СВО — это штурмовики, артиллеристы, те, кто прошел окопную жизнь. Многие награждены государственными наградами. Мы считаем важным, чтобы при рассмотрении представления к высокому званию участника СВО учитывалось и наше мнение и мнение других ветеранских организаций, — с таким предложением обратился к комитету исполняющий обязанности председателя ЛРОО «Ассоциация ветеранов СВО» Даниил Бобровский — организация, которую он возглавляет, уже насчитывает 471 участника.— На мой взгляд, ребята достойны самых высоких наград. Но, к сожалению, мы не сможем присвоить звание Почетный гражданин Липецкой области всем участникам СВО. Я считаю правильным прозвучавшее предложение. Для принятия такого рода решений учитывать мнение «Ассоциации ветеранов СВО», — сказал вице-спикер областного Совета Андрей Фролов.— У ветеранской организации есть кандидатуры для присвоения звания Почетный гражданин Липецкой области. Но более комплексно они хотят подойти к этому вопросу в 2026 году. В том числе есть предложение включить их в комиссию для рассмотрения кандидатур на присвоение звания, — добавила председатель комиссии, депутат Екатерина Хрусталева.Окончательное решение депутаты примут на сессии Совета 25 декабря.