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сегодня, 14:15
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Эдуард Брагин выбыл из числа претендентов на пост главы Лев-Толстовского района

В списке кандидатов остались председатель Лев-Толстовского сельсовета Константин Шабанов и водитель Дмитрий Макеев.

Сегодня комиссия по отбору кандидатур на должность главы Лев-Толстовского района провела конкурсное испытание, по результатам которого оставила двух претендентов: главу Лев-Толстовского сельсовета Константина Шабанова и водителя ОАО «РЖД» Дмитрия Макеева. Программу развития района действующего главы Эдуарда Брагина члены комиссии забраковали.

Нового главу района депутаты райсовета выберут из двух оставшихся кандидатур 24 января.

Напомним, процедура выборов главы района продолжается с осени прошлого года: момента истечения пятилетнего срока полномочий Эдуарда Брагина.

Фото: https://vk.com
Лев-Толстой
выборы главы
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Клоуны
19 минут назад
Чё за цирк
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Житель
25 минут назад
Не шофер а Водитель !
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Лена
31 минуту назад
Ха ха ха
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Р
сегодня, 14:44
Смех и грех. Уже выбрали, зато комедию ломают. Люди должны выбирать а не администрация области
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1иксбет
сегодня, 14:34
Ставлю всё на шофера))))
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Михей
сегодня, 14:29
вообще противно на всё это смотреть. Сделали цирк и думают люди ничего не видят
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Патриот
49 минут назад
Вы правы на 146 проц.
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+ 007
сегодня, 14:32
Они не думают люди ничего не видят, они про людей вообще не думают!
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санитар
сегодня, 14:25
Дровосеком ему больше идёт.
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...
сегодня, 14:22
Наверное, нашел местечко получше..
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