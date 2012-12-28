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Общество
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сегодня, 14:15
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Эдуард Брагин выбыл из числа претендентов на пост главы Лев-Толстовского района
В списке кандидатов остались председатель Лев-Толстовского сельсовета Константин Шабанов и водитель Дмитрий Макеев.
Нового главу района депутаты райсовета выберут из двух оставшихся кандидатур 24 января.
Напомним, процедура выборов главы района продолжается с осени прошлого года: момента истечения пятилетнего срока полномочий Эдуарда Брагина.
Фото: https://vk.com
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