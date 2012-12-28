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В мире
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сегодня, 10:00
Свыше десяти летевших в Москву турецких самолетов повернули обратно
Рейсы были перенаправлены обратно в Турцию из-за ограничений на полеты, введенных в московских аэропортах.
«На данный момент командиры экипажей 10 следовавших из Турции в Москву самолетов, находясь в воздушном пространстве Польши, Литвы и Белоруссии, а также над Псковской областью, приняли решение о возврате, развернулись и взяли курс обратно на Турцию», — сообщил источник.
По его словам, речь идет о рейсах из Стамбула, Антальи, Измира и Даламана. Ожидается, что они временно приземлятся в Стамбуле — новом международном аэропорту и аэропорту имени Сабихи Гекчен.
Ранее Росавиация сообщила, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, необходимые для обеспечения безопасности полетов.
По данным Flightradar24, одиннадцать рейсов из Турции в московский аэропорт Внуково повернули обратно на фоне ограничений в воздушной гавани, — передает РБК.
Уточняется, что среди них — рейсы Turkish Airlines и AJet из Стамбула, Антальи, Измира, Бодрума и Даламана.
Рейсы TK411, TK211 TK409, TK3060, TK3002, TK3036, TK3014 и TK3154 из Стамбула, Бодрума и Антальи в Москву были направлены в аэропорт Стамбул (IST). Туда же вернется самолет TK3084 вылетевший в российскую столицу из Даламана. Рейсы VF275 Стамбул — Москва и PC1521 Измир — Москва перенаправлены в аэропорт Сабихи Гекчен (SAW).
Вечером 13 октября Росавиация сообщила, что во всех московских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, необходимые для обеспечения безопасности полетов.
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