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В России
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сегодня, 10:01
Минобрнауки предлагает ограничить прием в вузы части отчисленных студентов
Минобрнауки России предложило ограничить на пять лет возможность повторного поступления в вузы для студентов, отчисленных в качестве меры дисциплинарного взыскания.
Согласно документу, они не смогут повторно поступить в это учебное заведение в течение пяти лет.
Приказ в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Ранее Минобрнауки предложило изменить порядок поступления в магистратуру. По замыслу ведомства, подать документы в одном вузе можно будет максимум на пять направлений. Сейчас их число не ограничено. Запланированные изменения могут вступить в силу с 2027/28 учебного года.
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