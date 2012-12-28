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45 минут назад

Осужденным по делу о взятке в миллион долларов назначили дополнительное наказание — штрафы в размере взятки

Прокуратура в Липецком областном суде добилась ужесточения наказания Роману Шевырину и его адвокату Сергею Конончуку.

Липецкий областной суд, рассмотрев апелляционное представление Данковской межрайонной прокуратуры, ужесточил наказание Роману Шевырину и Сергею Конончуку по делу о взятке в миллион долларов США.

Ранее приговором Данковского городского суда 46-летний уроженец Ивановской области Роман Шевырин получил 10 с половиной лет строгого режима, его адвокат — 9 лет строгого режима и и лишение права заниматься адвокатской деятельностью на четыре года. Их осудили соответственно за взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по части пятой статьи 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (по части четвёртой 291.1 УК РФ). Дело расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области, гособвинение поддержала Данковская межрайонная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, гособвинитель обжаловал этот приговор, указав на необходимость назначения дополнительного наказания в виде штрафа: областной суд с этим согласился и дополнительно назначил каждому осужденному штраф в размере однократной суммы взятки, то есть по миллиону долларов каждому. А по курсу Центробанка на 13 марта 2024 года размер взятки составил почти 91 миллион рублей.

Напомним, что в 2023–2024 годах адвокат Адвокатской палаты Московской области Сергей Конончук, действуя в интересах своего клиента Романа Шевырина, предложил сотрудникам уголовного розыска миллион долларов за прекращение оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о краже денег из депозитарных ячеек одного из липецких банков. Полицейские рассказали об всем начальству и начался оперативный эксперимент.

13 марта 2024 года Сергей Уоночук приехал в Данковский район для передачи полицейским миллиона долларов (по курсу Центробанка РФ на 13 марта 2024 года — 90 881 800 рублей). Передача денег проходила под контролем сотрудников УФСБ и УЭБиПК России по Липецкой области.

Передав сумку с деньгами в условленном месте, адвокат скрылся на снегоходе, воспользовавшись тем, что сотрудники полиции не смогли преследовать его на обычном автомобиле. Позднее и адвоката и его клиента задержали и оба были арестованы на время следствия.

Видео пресс-службы прокуратуры Липецкой области
взятка
коррупция
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