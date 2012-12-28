Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК
Общество
Сегодня в Липецке: мартовские коты, удалёнки больше не будет, сокращения уже начались
Общество
22-летний водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу после столкновения с грузовиком
Происшествия
Над Липецкой областью ночью уничтожены беспилотники
Происшествия
На улице Ильича во время движения два автобуса закидали камнями
Происшествия
Водителя и двух пассажиров доставали из столкнувшегося с фурой «ВАЗа» спасатели
Происшествия
Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
Происшествия
Пьяный липчанин угрожал подорвать начальницу сожительницы вместе с «Маздой»
Происшествия
Липецк — в мыле!
Общество
В Липецкой области воют сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Умер Почетный гражданин Липецка Василий Гуща
Общество
Читать все
Зарплата до 250 тысяч и бесплатное переобучение: в области готовятся к большой ярмарке вакансий
Общество
Завершение ремонта поликлиники №1 притормозили дополнительные работы
Общество
Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка
Общество
В мае Липецкой области угрожают природные пожары
Общество
Одинокий лебедь облюбовывает набережную
Общество
Оформленный мошенниками кредит разрешили не возвращать
Происшествия
Утром перекрывается выезд с улицы Катукова на улицу Кривенкова
Общество
Долг погибшего участника СВО в 907 тысяч рублей пытались взыскать с его вдовы
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пострадавшие в пожаре на улице Шуминского мальчики переведены из реанимации в обычное отделение
Происшествия
Читать все
Происшествия
3617
сегодня, 14:01
11

Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима

По курсу Центробанка на 13 марта 2024 года размер взятки составил почти 91 миллион рублей.

Данковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о взятке в миллион долларов: в декабре 2023 года — марте 2024 год адвокат Адвокатской палаты Московской области Сергей Конончук и его клиент Роман Шевырин безуспешно пытались подкупить липецких полицейских

46-летний уроженец Ивановской области Роман Шевырин получил 10 с половиной лет колонии строгого режима, его адвокат Сергей Конончук — девять лет строгого режима и лишение права заниматься адвокатской деятельностью на четыре года. Их осудили соответственно за взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по части пятой статьи 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (по части четвёртой 291.1 УК РФ). Дело расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области, гособвинение поддержала Данковская межрайонная прокуратура. 

Об этой истории мы много раз рассказывали. В декабре 2023 года — марте 2024 года адвокат Адвокатской палаты Московской области в интересах своего клиента и неустановленной группы лиц выступил посредником в соглашении с сотрудниками уголовного розыска, чтобы те не проводили оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о краже имущества клиентов липецкого филиала одного из банков (денег, размещенных в депозитарных ячейках). Полицейским заявили о готовности вознаградить их крупной суммой. Но те уведомили свое руководство и начался оперативный эксперимент.

Согласно достигнутой договоренности, 13 марта 2024 года взяткодатель приехал в Данковский район для передачи полицейским взятки в миллион долларов (по курсу Центробанка РФ на 13 марта 2024 года — 90 881 800 рублей). Передача денег проходила под контролем сотрудников УФСБ и УЭБиПК России по Липецкой области, которым полицейские заранее сообщили о планируемом коррупционном преступлении.

«Передав сумку с деньгами в условленном месте, подсудимый скрылся на снегоходе, воспользовавшись тем, что сотрудники полиции не могут преследовать его на обычном автомобиле в данном участке местности. Позднее оба фигуранта уголовного дела были задержаны и арестованы судом на время следствия», — сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Видео пресс-службы прокуратуры Липецкой области
взятка
коррупция
2
1
4
10
7

Комментарии (11)

Комментарии (11)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А полицаи
сегодня, 17:21
вроде не причем нормально
Ответить
гость
сегодня, 17:01
что же вы все пишете про это кошелек поднял 5 лет и взятка 90 млн 10 лет даже зло берет лучше не пишите через 2 года выйдет по удо а у нас чтобы дворы убрать надо с нас содрать еще больше а то денег нет вот где все деньги крутятся
Ответить
Житель
сегодня, 16:44
Почему так много? Адвокаты судью разозлили?
Ответить
Елена
сегодня, 15:29
как-то все мутно... Но какими деньжищами ворочали!
Ответить
Александр
сегодня, 14:43
За шоколадку столько же дадут
Ответить
Савелий
сегодня, 14:42
Белыми нитками все шито. И, кстати, кража из депозитарных ячеек - тема такая.. не доказуемая. Опись ведь в присутствии сотрудника банка никто не составляет. На то она и ячейка.
Ответить
Макс
сегодня, 15:00
Так тут осудили не за кражу из ячеек, а за взятку сотруднику полиции
Ответить
Савелий
сегодня, 16:52
Так тут осудили не за кражу из ячеек, а за взятку сотруднику полиции Вот и удивительно,зачем давать взятку 1 млн долларов по делу, которое в принципе не доводится до суда?
Ответить
Слушай сюда
сегодня, 14:41
Сейчас всех в оборот берут приближенных,дыра в бюджете
Ответить
ГОСТЬ53
сегодня, 15:32
Дыра в бюджете, прям как дыра в РОСНАНО. Смешно. Дыра у народа в кармане, у предпенсионеров, которых обокрали на 5 лет. Вот это дыра! А бюджет у нас богатый, прям профицит
Ответить
Очевидец
сегодня, 14:24
Интересно, если он скрылся на снегоходе, то как они доказали, что он давал взятку? Подозрительно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
