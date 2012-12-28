Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
По курсу Центробанка на 13 марта 2024 года размер взятки составил почти 91 миллион рублей.
46-летний уроженец Ивановской области Роман Шевырин получил 10 с половиной лет колонии строгого режима, его адвокат Сергей Конончук — девять лет строгого режима и лишение права заниматься адвокатской деятельностью на четыре года. Их осудили соответственно за взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по части пятой статьи 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (по части четвёртой 291.1 УК РФ). Дело расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области, гособвинение поддержала Данковская межрайонная прокуратура.
Об этой истории мы много раз рассказывали. В декабре 2023 года — марте 2024 года адвокат Адвокатской палаты Московской области в интересах своего клиента и неустановленной группы лиц выступил посредником в соглашении с сотрудниками уголовного розыска, чтобы те не проводили оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о краже имущества клиентов липецкого филиала одного из банков (денег, размещенных в депозитарных ячейках). Полицейским заявили о готовности вознаградить их крупной суммой. Но те уведомили свое руководство и начался оперативный эксперимент.
Согласно достигнутой договоренности, 13 марта 2024 года взяткодатель приехал в Данковский район для передачи полицейским взятки в миллион долларов (по курсу Центробанка РФ на 13 марта 2024 года — 90 881 800 рублей). Передача денег проходила под контролем сотрудников УФСБ и УЭБиПК России по Липецкой области, которым полицейские заранее сообщили о планируемом коррупционном преступлении.
«Передав сумку с деньгами в условленном месте, подсудимый скрылся на снегоходе, воспользовавшись тем, что сотрудники полиции не могут преследовать его на обычном автомобиле в данном участке местности. Позднее оба фигуранта уголовного дела были задержаны и арестованы судом на время следствия», — сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Видео пресс-службы прокуратуры Липецкой области
