Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
Культура
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вчера, 15:44
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В Липецком драматическом театре поставят Гришковца, а на Городище посадят театральный «Яблоневый сад»
В новом сезоне Липецкий драматический театр планирует поставить пьесы Гоголя и Гришковца.
В этом году театр на Соколе отметил 25-летие, и к этому событию и 150-летию Союза театральных деятелей России труппа театра посадит 25 яблонь на Городище. Театральную аллею будут закладывать 29 сентября в 12:00. Так по аналогии с «Вишневым садом» в Липецке появится «Яблоневый сад».
27-й сезон Липецкий драматический театр откроет 24 сентября спектаклем «Джек» Виктора Ольшанского в постановке Геннадия Балабаева и заслуженного артиста Липецкой области Владимира Терновых. Премьера этой комедии для семейного просмотра состоялась в апреле. После «Мужского стриптиза» это самый популярный у зрителей спектакль муниципального театра. Одну из центральных ролей в постановке играет 40-летняя актриса Ирина Донченко, которая пришла в труппу Липецкого драматического театра в прошлом сезоне.
В новом сезоне в труппе ещё одно обновление: служить в театр пришёл актёр Вадим Герасимов, выпускник колледжа искусств имени К. Н. Игумнова и орловского института культуры. Сейчас он вводится на роли в спектакли «Мужской стриптиз», «Чудики», «Отцы и дети», «Д-р». Он должен заменить покинувшего труппу Евгения Окорокова.
Первая премьера нового сезона намечена на 1 октября: спектакль «К звёздам» по пьесе Наталии Мошиной в постановке воронежского режиссёра Владимира Гранова. С ним над спектаклем работает художник из Тамбова Сергей Мищенко, который создал декорации к спектаклю «Джек».
Заслуженный артист Липецкой области Владимир Терновых в этом сезоне пробует себя в качестве режиссёра-постановщика. Он ставит спектакль про летучий корабль к Новому году. Это для детей. А для взрослых 31 декабря труппа собирается показать театральное представление-шоу-капустник, над формой которого ещё работает.
В год по муниципальному заданию театр должен выпускать три премьеры. В этом году ими стали спектакли «К звездам», «Джек» и «Летучий корабль», а в 2027-м году планируются к постановке пьесы Евгения Гришковца «Весы» и Николая Гоголя «Женитьба». Пригласит ли сокольский театр на репетиции самого Гришковца, как театр Толстого — пока под большим вопросом, все зависит от финансирования. Кстати, режиссер Липецкого драматического театра Геннадий Балабаев и Евгений Гришковец земляки — они оба из Калининграда. Читки новых постановок уже прошли. Финансирование ищут в том числе, подавая заявки на различные театральные гранты.
Из хороших новостей — цены на билеты в новом сезоне театр поднимать не собирается, они и так высокие — в среднем по 2000 рублей.
Никаких подвижек с появлением своего помещения у театра нет. На ремонт ДК «Сокол» денег у города тоже нет. Поэтому поход в туалет во время посещения театра быстро возвращает ценителей искусства Мельпомены в реальность.
Ещё до начала нового театрального сезона Липецкий драматический театр примет участие в X Всероссийском фестивале «Театральное Прихопёрье», который пройдёт в Балашове Саратовской области. Туда наши актеры уезжают уже завтра. В конкурсной программе фестиваля участвуют театры из 10 регионов России: Липецкой, Саратовской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской, Тамбовской областей, Чувашской Республики и двух театров Республики Татарстан.
В прошлом сезоне на счету театра на Соколе также много фестивалей. Спектакли «Д-р» и «Приключения Незнайки» получили 10 наград ХІ Конкурса-фестиваля профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены», «Пиковая дама» — 4 номинации Х Международного театрального фестиваля «Русская классика» в Орле. А спектакль «Не покидай меня» получил «Народное признание» ХХІІ фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи. А еще у Липецкого драматического театра есть подписанный Николаем Бурляевым диплом «Золотого Витязя» за «Пиковую даму». Ее показывали в мастерской «12» Никиты Михалкова. Исполнитель главной женской роли в «Пиковой даме» Петр Коновалов в октябре отметит 80-летие – к этому юбилею в театре тоже готовятся.
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