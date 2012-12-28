В Липецком драматическом театре поставят Гришковца, а на Городище посадят театральный «Яблоневый сад»

В новом сезоне Липецкий драматический театр планирует поставить пьесы Гоголя и Гришковца.

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Никаких подвижек с появлением своего помещения у театра нет. На ремонт ДК «Сокол» денег у города тоже нет. Поэтому поход в туалет во время посещения театра быстро возвращает ценителей искусства Мельпомены в реальность.



Ещё до начала нового театрального сезона Липецкий драматический театр примет участие в X Всероссийском фестивале «Театральное Прихопёрье», который пройдёт в Балашове Саратовской области. Туда наши актеры уезжают уже завтра. В конкурсной программе фестиваля участвуют театры из 10 регионов России: Липецкой, Саратовской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской, Тамбовской областей, Чувашской Республики и двух театров Республики Татарстан.



В прошлом сезоне на счету театра на Соколе также много фестивалей. Спектакли «Д-р» и «Приключения Незнайки» получили 10 наград ХІ Конкурса-фестиваля профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены», «Пиковая дама» — 4 номинации Х Международного театрального фестиваля «Русская классика» в Орле. А спектакль «Не покидай меня» получил «Народное признание» ХХІІ фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи. А еще у Липецкого драматического театра есть подписанный Николаем Бурляевым диплом «Золотого Витязя» за «Пиковую даму». Ее показывали в мастерской «12» Никиты Михалкова. Исполнитель главной женской роли в «Пиковой даме» Петр Коновалов в октябре отметит 80-летие – к этому юбилею в театре тоже готовятся.



