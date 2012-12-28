Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Читать все
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
Безработных фиктивно обучали профессии тракториста
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Дом на улице 50 лет НЛМК залило кипятком
Общество
Липецких молодых учёных интересует, как попасть в команду губернатора
Общество
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Лишённый водительских прав липчанин попал в пьяное ДТП
Происшествия
Читать все
Происшествия
559
сегодня, 17:21
2

Безработных фиктивно обучали профессии тракториста

Но корочки о прохождении обучения выдавали — теперь их признают недействительными.

Прокуратура Добринского района признала недействительным свидетельство о прохождении обучения по профессии тракторист-машинист.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, Центр занятости населения Липецкой области заключил государственный контракт с ООО «Форвард» на оказание услуг по профессиональному обучению безработных граждан по программе профессиональной подготовки «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Обучение должно было проходить в поселке Добринка. Однако фактически занятия не проводились: исполнитель контракта зарегистрирован и ведёт деятельность в соседнем регионе, представительств на территории Липецкой области не имеет. При этом свидетельства о прохождении обучения организация всё же выдавала. Теперь выданные свидетельства о подготовке признают фиктивными и недействительными. Один из исков уже рассмотрен и корочку аннулировали.

В отношении генерального директора предприятия — 51-летнего жителя Рязанской области полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, мужчина, занимая пост директора ООО, в 2023 году заключил с три госконтракта на общую сумму 613 тысяч рублей. В рамках этих соглашений его компания должна была обучить безработных жителей Липецкой области таким рабочим специальностям, как «водитель погрузчика», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «сварщик ручной дуговой сварки». Однако образовательный процесс был организован с серьезными нарушениями. В учебных центрах, расположенных в Ельце, Чаплыгине и поселке Добринка, проводились лишь теоретические занятия или вовсе не проводились. При этом обвиняемый не обеспечивал ни контроля посещаемости, ни проведения обязательной практической части. Несмотря на это, по окончании курсов все слушатели получили документы, формально подтверждающие прохождение полной программы подготовки.
мошенничество
1
1
1
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Партработник
55 минут назад
У нас многие в московском метро обучались. И там корочки получили.
Ответить
Эхо
сегодня, 17:35
А разве есть иначе? Без формального подхода, где ж такие конторы найти?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить