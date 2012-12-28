«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Происшествия
559
сегодня, 17:21
2
Безработных фиктивно обучали профессии тракториста
Но корочки о прохождении обучения выдавали — теперь их признают недействительными.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, Центр занятости населения Липецкой области заключил государственный контракт с ООО «Форвард» на оказание услуг по профессиональному обучению безработных граждан по программе профессиональной подготовки «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
Обучение должно было проходить в поселке Добринка. Однако фактически занятия не проводились: исполнитель контракта зарегистрирован и ведёт деятельность в соседнем регионе, представительств на территории Липецкой области не имеет. При этом свидетельства о прохождении обучения организация всё же выдавала. Теперь выданные свидетельства о подготовке признают фиктивными и недействительными. Один из исков уже рассмотрен и корочку аннулировали.
В отношении генерального директора предприятия — 51-летнего жителя Рязанской области полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, мужчина, занимая пост директора ООО, в 2023 году заключил с три госконтракта на общую сумму 613 тысяч рублей. В рамках этих соглашений его компания должна была обучить безработных жителей Липецкой области таким рабочим специальностям, как «водитель погрузчика», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «сварщик ручной дуговой сварки». Однако образовательный процесс был организован с серьезными нарушениями. В учебных центрах, расположенных в Ельце, Чаплыгине и поселке Добринка, проводились лишь теоретические занятия или вовсе не проводились. При этом обвиняемый не обеспечивал ни контроля посещаемости, ни проведения обязательной практической части. Несмотря на это, по окончании курсов все слушатели получили документы, формально подтверждающие прохождение полной программы подготовки.
1
1
1
2
1
Комментарии (2)