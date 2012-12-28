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сегодня, 10:55

Липчанка нарвалась на мошенников при покупке вышивальной машины

Женщина лишилась 76 850 рублей.

25 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 45-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина хотела купить вышивальную машину и перевела за неё продавцу-мошеннику 76 850 рублей.

40-летнего липчанина точно также обманули при покупке капота для автомобиля: за него мужчина ещё в августе перевёл 17 500 рублей, но так ничего и не дождался и 25 сентября пришёл в полицию.

В тот же день в полицию обратилась 24-летняя липчанка, которая откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере одолжить денег и перевела через мобильное приложение банка 31 300 рублей. Как оказалось — деньги просили мошенники.

А 26 сентября заявление о мошенничестве написала 19-летняя девушка. Её обманули на 61 600 рублей под предлогом декларирования денег и освобождения от уголовной ответственности.
мошенничество
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