«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
В России
88
сегодня, 10:07
На Кубани произошли возгорания на трёх предприятиях из-за атаки БПЛА
В Краснодарском крае произошли возгорания на трёх предприятиях в результате падения обломков украинских беспилотников, пострадавших нет.
«Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массовой атаке БПЛА», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожары возникли из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Динском, Павловском и Красноармейском районах. Пострадавших нет. В настоящее время на местах происшествий работают специалисты, — пишут «Известия».
В Минобороны РФ в этот же день сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 254 украинских беспилотника над территорией России, в том числе в Краснодарском крае.
0
0
1
0
0
Комментарии