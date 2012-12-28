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В России
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сегодня, 10:07

На Кубани произошли возгорания на трёх предприятиях из-за атаки БПЛА

В Краснодарском крае произошли возгорания на трёх предприятиях в результате падения обломков украинских беспилотников, пострадавших нет.

В Краснодарском крае произошли возгорания на трех предприятиях гражданской инфраструктуры из-за атаки украинских беспилотников, — рассказали в региональном Оперштабе.

«Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массовой атаке БПЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожары возникли из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Динском, Павловском и Красноармейском районах. Пострадавших нет. В настоящее время на местах происшествий работают специалисты, — пишут «Известия».

В Минобороны РФ в этот же день сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 254 украинских беспилотника над территорией России, в том числе в Краснодарском крае.
пожар
атака
беспилотники
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