Общество

6 минут назад

Липчанка устроила истерику в горсовете

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#аварийное жилье
Липчанка устроила истерику в горсовете

У женщины скончался муж от инсульта после того, как ему на голову упал с потолка кусок бетона, но дом, в котором она живет, попал в график капремонта на 2038-2040 годы .

Сегодня в Липецком горсовете случился скандал: жительница дома №63а по улице Крылова Татьяна Поцелуйко устроила истерику по поводу состояния ее квартиры, в которой она живет.

Татьяна Поцелуйко живет на предпоследнем этаже высотки, построенной по проекту Липецкгражданпроекта в 2000 году одной из строительных организаций. Но уже через год их дом затрещал по швам. С тех пор женщина собрала несколько коробок документов, главным образом, переписки с разными органами власти, но все оставалось как есть, вернее, становилось хуже: трещины в потолке и стенах в ее квартире стали сквозными. С улицы через них попадает вода. Полы в квартире стали кривыми. Отскочила облицовочная плитка в туалете и ванной... А несколько лет назад на ее сидящего в кресле мужа упал из трещины между потолочными плитами перекрытия кусок бетона. Удар камня по голове, по мнению Татяны Поцелуйко, стал фатальным: через неделю мужа хватил удар и он умер.

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Истерика у Татьяны Поцелуйко случилась потому, что ничего хорошего на заседании депутатской комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета она не услышала.

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Из отчета начальника городского департамента ЖКХ Юлии Кабанцовой следовало, что на капремонт несущих конструкций дома по улице Крылова, 63а для спасения шести квартир необходимо 10,8 млн рублей. А капремонт этого дома запланирован на… 2038-2040 годы!

- А может ли администрация города тратить деньги на капремонт этого дома, если в нем нет ни одной муниципальной квартиры? - поинтересовался у чиновников депутат Александр Шальнев.

Председатель Счетной палаты Марина Зиборова заявила, что это возможно, но не знает, применима ли она в данном конкретном случае.

- Вопрос сложный. У нас в Липецке таких домов, как этот, уже несколько десятков, с нарушениями конструкций. Мы поднимали вопрос их ремонта на федеральном уровне. В настоящее время вносят поправки в Жилищный кодекс РФ. Очевидно, для таких домов будут формироваться отдельные региональные программы с учетом трех источников софинансирования. Дом по Крылова, 63а пока не признан аварийным, подпадающим под снос. Нам надо проработать программу реконструкции таких домов, чтобы потом возвращать их жильцам. Но пока нет нигде такой практики, - отметила депутат Людмилда Яськова.
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#аварийное жилье

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