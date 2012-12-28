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2003
сегодня, 16:32
35

Евгения Уваркина сообщила о намерении создать муниципальную управляющую компанию

Глава города обвинила руководителей УК в создании схем ухода от ответственности перед липчанами через перерегистрацию «управляшек» на родственников и с желанием заменить ветхие коммуникации за счет средств ФКР.

— Я перестала любить снег с тех пор, как стала мэром, — с этих слов глава Липецка Евгения Уваркина начала очередное совещание с руководством городских департаментов ЖКХ, развития территории и управляющих компаний.

Мэр тут же открыла карты перед представителями частного бизнеса. Сообщила, что после декабрьского визита к губернатору жильцов пяти многоэтажек, пожаловавшихся на нерешаемые годами проблемы, Игорь Артамонов попросил мэрию помочь горожанам с проведением процедур по смене управляющих компаний. Вначале городская администрация составила список из 25 таких проблемных домов, который к началу совещания вырос до 31.

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— Система ЕДС помогает нам видеть проблемные дома. Мы остановились на четырех параметрах: отоплении, состоянии кровли, подвалов и контейнерных площадок. Если этим показателям по дому зафиксированы 10 обращений за неделю — это системные нарушения прав жильцов, договора управления. Мы будем обращаться в прокуратуру для инициирования проведение внеплановых проверок по таким домам. Будем помогать жильцам переизбрать такие управляющие компании, — сказала мэр.

Глава Липецка, в который уже раз показала руководителям «управляшек» слайд «один двор — одна УК». Сказала, что работа по этому принципу позволит повысить эффективность работы самих УК, получить возможность участвовать в муниципальных программах «Мой двор» и «Ремонт двора». Кроме этого механизм «один двор — одна УК» позволит исключить из числа УК, которых жителям предложит мэрия, недобросовестно выполняющие свои обязанности по содержанию дворов и контейнерных площадок «управляшки». А сегодня ГЖИ и администрация теряют время на то, чтобы понять, какая из нескольких УК содержит ту или иную часть двора или контейнерную площадку.

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Евгения Уваркина спросила, собирали ли руководители УК когда-нибудь картины из пазлов?

— Я вижу картинку: «Счастливый житель — счастливый мэр». Это возможно только при работе по принципу «один двор — одна УК». Ответственный один и спрос только с него!

Глава города отметила, что редкая «управляшка» согласовала с жильцами и с департаментом ЖКХ границы дворов. Что почти никакая УК не подписала с «Квадрой» дополнительных соглашений к договорам по параметрам температура/давление. Зато на аварийные заявки в ЕДС, по словам ее руководителя Вячеслава Пикалова, УК порой реагирует в течение минуты! Лидер по такого рода реакции — УК «Маяк»: секунды с момента получения заявки от ЕДС!

— Это могут быть закрытые нами заявки жильцов с прошлого года, — ответил на претензию Вячеслава Пикалова директор УК «Маяк» Валентин Дубинин.

— Все, болтология закончена! Я вам давно не верю! — отреагировала на его слова Евгения Уваркина.

Глава города обвинила руководителей ряда «управляшек» в создании схем ухода от ответственности перед жителями. Одна из них — через перерегистрацию бизнеса — не нова. В итоге собственниками всех 87 УК в Липецке стали всего два десятка человек. Но сейчас его бенефициары, прижатые угрозами дисквалификации со стороны Госжилинспекции за систематическое невыполнение лицензионных требований, начали процесс переоформления УК на своих родственников, желательно с иными фамилиями.

— Да, это бизнес. Но не совсем частный бизнес. Это не киоск открыть, не магазин с множеством рисков. Я прошла эту школу, прошла ее успешно. Создала компанию («Трио» — Прим. GOROD48). Под свое личное поручительство брала кредиты. Не кидала банки, как вы кидаете жителей, уходя от ответственности. Я вкладывалась в развитие своей компании, а не выкачивала из нее деньги, я погашала ее обязательства, а не создавала левые схемы. Я выполнила обязанности перед банком, перед контрагентами, перед своими сотрудниками. Почему вы не хотите быть такими? Вы получили кредит доверия у тех, кто вас нанял, и вы должны нести ответственность перед жильцами, а получается, что вы обманываете и просто забираете у собственников деньги, тратя непонятно на что. Управление, содержание и текущий ремонт — вот три проблемы, которые вы должны решать. Это что, для вас новость?

Еще одна схема, к которой часто прибегают учредители УК — пропихивают проблемные дома вне очереди в график капремонтов регионального управления ФКР из-за нежелания тратить собираемые с жильцов платежи на замену гнилых труб. Из-за этого эта очередь на капремонт похожа на очередь к врачу, когда в кабинет втискиваются со словами: «Мне только спросить!», а потом выясняется, что пациент таким образом обошел всех и попал на прием. Кстати, в комментариях GOROD48 к новостям в сфере ЖКХ можно найти множество гневных: липчане жалуются на сдвиг капремонта домов, в которых они живут, на годы вперед от первоначально заявленной даты.

— Вы научились залезать в нерезиновый вагон. Быстро готовите экспертизы и напрямую, через областное управление ЖКХ, обращаетесь в ФКР, подвигая в очереди на капремонт других. Все ваши экспертизы и ваши протоколы будут перепроверены. Вагон не резиновый! Вы должны обслуживать проблемный фонд не так, как вы это делаете сейчас, — сказала мэр.

Но даже такое счастье как капремонт «управляшки» умудряются превратить в скандал. В частности, не содействуют подрядным организациям в скором и качественном проведении работ. Евгения Уваркина призвала директоров УК предварительно согласовать все работы по дому с подрядчиком ФКР и Советом дома. «Вы должны сопроводить этого подрядчика до финиша. Тогда жители увидят вашу работу, тогда поддержат повышение тарифа, потому что будут понимать, на что тратятся их средства».

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Сложившуюся ситуацию в сфере обслуживания МКД глава Липецка назвала бесконечным бегом по кругу: жители жалуются в мэрию, Госжилинспекцию, прокуратуру на УК, УК жалуются на ресурсоснабжающие организации и регионального оператора по сбору и переработке мусора, а те, в свою очередь, жалуются на вороватость или нерасторопность «управляшек». В итоге в ситуацию в наведением порядка в сфере ЖКХ был вынужден вмешаться Следственный комитет.

Эту ситуацию Евгения Уваркина назвала неконструктивной, заявила, что ее следует прекращать.

Бизнесу по управлению МКД, по словам мэра, нужны понятные всем правила. Уваркина еще раз попросила руководителей УК объединяться в ассоциации (в регионе уже созданы три таких коллегиальных органа), чтобы сообща разрабатывать принципы работы отрасли. Как любой бизнес, УК обязаны работать по договорам — с жильцами и с контрагентами. Вместо того, чтобы жаловаться в мэрию на энергетиков и «ЭкоПром-Липецк», «управляшкам» стоило бы чаще обращаться на них в суд с четко зафиксированными фактами неисполнения ими своих обязательств:

— У вас всех есть личные кабинеты в системе ЕДС. У вас должна быть ежедневная аналитика, работа по предотвращению и устранению проблем, претензионная работа с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором. Я вам что, третейский судья? Вы же демонстрируете полную безответственность по исполнению своих обязанностей...

— Мне в личку ежедневно пишут жители. И не с пожеланием доброго утра, а с одной и той же просьбой: «Помогите! Не можем дозвониться до нашей аварийки!» Мой телефон сарафанное радио разнесло по всему городу. И я занимаюсь решением этих проблем, причем делаю это даже ночью. Почему у вас в субботу и в воскресенье выходной, вы что решили что мэр будет выполнять функцию оператора в ваших аварийно-диспетчерских службах? Как только мне в личку звонит житель, я беру ситуацию под контроль и ставлю вопрос, что буду предлагать собственникам поменять УК!

В конце совещания Евгения Уваркина сообщила, что в мэрии вынужденно задумались о создании в Липецке муниципальной управляющей компании.
Евгения Уваркина
управляющая компания
ЖКХ
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Комментарии (35)

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Как гость
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Сначала новые
Мехвод
11 минут назад
Один двор - одна УК ничего не даст. Раньше не зря было сделано, что один район - один ЖЭК. Это было просчитано, научно обосновано и проверено жизнью. Порядка было в разы больше, хотя жильцы платили в разы меньше. Были и инженеры, и специалисты, которые знали весь район как свои пять пальцев, все сети и коммуникации. И работа сетей регулировалась в рамках района, а не в каждом подъезде отдельной УК. И заработок у работающих в ЖЭКе был достойный и регулярный, а сейчас копейки и то вовремя не платят, сваливая все на жильцов.
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Развели
13 минут назад
Бардак в городе и не знают,что с этим делать!!!??? Что, управы нет для жуликов??? НЕ верю...Всех упразднить и отдать ЖКХ в руки государства!!!!
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контингент
сегодня, 19:01
все дома на самоуправление! а так это все ля-ля
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Мда уж
сегодня, 19:00
Не прошло и 5 лет.
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Олег Рощин
сегодня, 19:00
Про капремонт лучше бы даже не вспоминали. Живу в доме где капремонт делали первым в городе-лучше бы оставили как есть. Теперь вода в подвалах не сходит совсем- это ведь наше бомбоубежище, или как жильцы шутят - убежище ихтиандров! Бутафория ваши ремонты!
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Олег Рощин
сегодня, 18:55
Редко встретишь дом в городе, где не делают туалет в подъездах, где не оставляют мусор на лестничных площадках, где не заплёвывают углы лифтов. Про горы окурков молчу. Стены разрисовывают не люди с улицы, а жильцы, но виноваты во всём управляшки! А жильцы аки ангелы!
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Ирина
16 минут назад
Согласна с Вами.
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Гость
сегодня, 18:53
Какая разница кто будет обдирать население и при этом нечего не делать
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Олег Рощин
сегодня, 18:52
На пальцах одной руки можно сосчитать управляшки где есть хотя бы один трактор. Остальные все нищие! Жалобы жильцов? А вы спросили этих жильцов как они относятся к содержанию дома? Это тоже их ответственность! А как они оплачивают коммуналку? Всё что могут жильцы- это жаловаться. И как правило жалуются 1-2 человека с дома. Которых ничего не устраивыает!
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гость
30 минут назад
Времени нет жаловаться
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гость
сегодня, 18:49
Только с нормальной материальной базой выдавать лицензии.
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Олег Рощин
сегодня, 18:48
Муниципальная Управляющая Компания - вы это серьёзно госпожа мэр? А вы разве не в курсе, что все МУК были объявлены банкротами с молчаливого согласия мэрии Липецка? ВСЕ до единой!!!!! Я работал в МУК №2, прекрасная была компания, пока Господин Г не навязал ей общаги с непомерными долгами. - Итог компании больше нет. А в компании было всё! Начиная от метлы и заканчивая любой техникой!
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