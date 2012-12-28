В 29 — майор, в 30 — подполковник, в 31 — Герой России: почему офицер Саввин идет в политику

9 декабря 2025 года об уроженце Тербунского округа Липецкой области Евгении Саввине узнала вся страна: на тот момент 31-летний офицер стал Героем России и получил «Золотую Звезду» из рук президента России Владимира Путина. А спустя два месяца после этого он стал сторонником партии «Единая Россия». И для Героя России это был осознанный выбор — встав на путь служения Родине в составе Вооружённых сил, он собирается продолжить это делать и после выхода на гражданку.

Сейчас Евгению Саввину 32, и он является кандидатом в депутаты Липецкого областного Совета. Но пока Саввин продолжает служить в армии и в данный момент проводит свой отпуск в родных Тербунах.— Окончил школу в селе. Сам я из посёлка Райский. Военных у меня в роду не было. Но я для себя очень рано решил — пойду в воздушно-десантные войска. Как и все мальчишки того времени, посмотрел фильм «В зоне особого внимания» и загорелся. Поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. После его окончания попал в 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты в город Балтийск Калининградской области. Был командиром взвода, потом командиром роты. В 2022 году, когда началась специальная военная операция, направлен в зону боевых действий.За боевые заслуги звание майора получил досрочно — в 29 лет, подполковника — досрочно в 30 лет. А в 31 год я стал Героем России. Но я не считаю себя героем — таких, как я, на СВО сотни пацанов. Плюс я же командир, и эта награда — по большей части заслуга моих людей, моих подчинённых и сослуживцев. Это награда для всего коллектива из 390 человек, это заслуга каждого из них! Звезду Героя России мне, а точнее — всему моему отряду — дали за взятие большого населённого пункта на стыке двух областей. За него очень яростно бились обе стороны.— Я получил «Золотую Звезду» и через два дня убыл обратно «за ленту». Для меня служба Родине в любых ипостасях — призвание. Я продолжил службу Родине даже после получения осколочного ранения груди — один осколок из трёх мне до сих пор не достали. Служение продолжу и в составе партии «Единая Россия». Скажу как есть: с рождения всю мою жизнь президент со мной был один — Владимир Владимирович Путин. Для меня это настоящий лидер и командир, под началом которого я нахожусь на СВО. Он поддерживает «Единую Россию» —поэтому её поддерживаю и я. А партия поддерживает нас, участников СВО, и наши семьи поддерживает.— Их много. «Своих не бросаем» — это не пустые слова. По инициативе «Единой России» разработано и принято в общей сложности 148 федеральных законов по поддержке участников СВО и их семей. Кроме того, есть множество региональных мер поддержки. Тем, кто воюет, очень важно понимать, что его родные и близкие в безопасности и им помогают.По инициативе «Единой России» введён ряд коммунальных, кредитных, налоговых льгот и других мер государственной поддержки военнослужащих и их семей. Речь и о кредитных каникулах, и о компенсации 50% расходов на ЖКУ.Партия занимается адаптацией ветеранов к мирной жизни. Это и различные программы переобучения, такие как «Время героев» и «СВОй бизнес», проект по адаптивному спорту «Новая высота».«Единая Россия» тесно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества». Уделяет много внимания решению юридических вопросов, возникающих у участников СВО и их семей.Активным гражданином я был всегда, всегда интересовался вопросами политики и развитием родного региона в разных сферах. Например, с училища занимаюсь вольной борьбой, и очень радует развитие спорта в Липецкой области: появляются новые дворцы спорта и ФОКи. Для воспитания молодёжи это важно. Я живу в селе, и считаю, наряду со спортом, ещё одно важное направление — развитие сельских территорий. За последнее время я вижу позитивные изменения в этом направлении. В тех же Тербунах есть замечательный комплекс «Олимпийский». Вокруг него — парк. Недавно в сквере Победы в Тербунах появилась Аллея героев, на которой есть памятники героям Великой Отечественной войны, участникам СВО и воинам-афганцам. Там всё очень достойно и красиво.— Прежде всего — помощь участникам СВО и их семьям. Я знаю всё это изнутри. Если Родина ставит меня на новый путь, направляет — я готов, значит, так и надо. Хотелось бы сделать очень много хорошего для региона и страны. Тем более мои друзья в Тербунах уже шутят, что знакомы с президентом России через одно рукопожатие.— Приказ о присвоении мне звания Героя России подписан 2 декабря прошлого года, а награждали 9 декабря – в День Героев Отечества. После торжественной части в Георгиевском зале Кремля была личная беседа с Верховным главнокомандующим. У меня к нему был всего один вопрос, и он, как сказал, так и сделал. У меня погиб товарищ. Ему было 27 лет. Он не был женат — осталась только мать. Он был командиром разведроты. И я сказал: «Прошу рассмотреть вопрос о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно». Через две недели его маме вручили звезду. Моему другу дали звание Героя России посмертно. Он действительно был этого достоин.Кроме того, партия «Единая Россия» добилась присвоения статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО, включая добровольцев и ополченцев. Этот статус открывает доступ к ряду льгот — от коммунальных и налоговых до медицинских.— Поздравили. Сам даже сразу не осознал, что это за звание. Хочу помогать и приносить людям пользу. Все должны жить в безопасности и комфорте. Нужно строить страну, в которой всем хотелось бы жить, работать и воспитывать детей, и которой хочется гордиться. А ещё нужно целенаправленно заниматься патриотическим воспитанием, знать историю своей страны и чтить память своих предков. Плюс улучшение благосостояния людей: люди должны видеть, что власть и страна о них заботятся во всех сферах. С людьми я вижусь и разговариваю каждый день, ведь я обычный человек. В Тербунах ко мне часто подходят и рассказывают о своих чаяниях и проблемах. Самые популярные темы этих разговоров — поддержка молодых семей и развитие сельских территорий.