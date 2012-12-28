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Происшествия
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сегодня, 16:22
В Липецкой области снова желтый уровень
Режим чистого от дронов неба продлился чуть более двух часов.
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