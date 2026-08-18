Сегодня в Липецке: вся глубина пещерности, у молодёжи всё начальство – друзья

Нас ждут спектакли. концерты, лекции.

Столбик термометра в Липецке опустится ещё ниже – от +10 до +12 градусов, но день пока пройдёт без осадков.









- ул. Хорошавина А.И., 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а.









– с. Казинка.









Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 13:00 в актовом зале «Центра молодёжного чтения» (ул. Неделина, 31а) состоится встреча-практикум «Говорим по-английски» (12+).









Подходит для людей разных возрастов, которые хотят получить практику в общении на иностранном языке. Вход свободный.





Пещеры

В 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт лекция «Пещеры Липецкой области. Взгляд спелеолога» (12+).









Спектакль о великой княгине





Спектакль о Луизе Алисе Гессен-Дармштадтской, великой русской княгини (1864–1918). Её младшая сестра Виктория Алиса вышла замуж за императора Николая II и стала зваться Марией Фёдоровной, а Елизавета Фёдоровна сочеталась браком с братом императора Сергеем Александровичем.









Семья дармштадского великого герцога Людвига IV. Слева будущие русские великие княгини Елизавета Фёдоровна и Мария Фёдоровна

В 18:00 в театре танца «Казаки России» покажут вокально=хореографический спектакль ««ПугачёвЪ» (12+).









В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого покажут спектакль «Обыкновенное чудо» (12+).









В 10:00 и в 13:00 в Театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль «Авоська в городе» (0+).









В 12:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) начнётся практикум «Как зарабатывать подростку в 14 лет» (12+).









Вера Елфимова, фото vk.com/profycoach_vera

Приятельского формата общения со стоящими выше по должности придерживается молодёжь о 35 лет – 34% против 17% среди респондентов старше 45 лет. Что в ответ считаем само начальство, в опросе не указано.







