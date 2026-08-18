В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание
Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
Премьеру в сокольском театре поставил режиссёр, который преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Италии, Франции и Бельгии
Общество
166
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: вся глубина пещерности, у молодёжи всё начальство – друзья
Нас ждут спектакли. концерты, лекции.
Столбик термометра в Липецке опустится ещё ниже – от +10 до +12 градусов, но день пока пройдёт без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. А. Г. Стаханова, 36, 38, 38б, 40, 42а,44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52.
- ул. Героя России Э. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Катукова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43;
- ул. Л. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а;
- ул. Москаленко, 1;
- ул. С. Л. Шуминского, 1, 1а, 1/1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19;
- ул. Хорошавина А.И., 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а.
Отключение света
с 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. А. Ладыгина;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. Добровская, 7, 20;
– ул. Д. Писарева д. 1, 1/1, 2, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
– ул. Железногорская;
– ул. И.С. Бурлакова;
– ул. Локомотивная, 11, 63;
– ул. М. Светлова, 10;
– ул. Патриотическая;
– ул. Шаумяна. 22, 4;
– ул. Тихая;
– ул. Череповецкая, 17;
– ул. Ярославская;
– пос. Дачный;
– с. Казинка.
Пробки
В пятницу риск попасть в пробку увеличивается. Чтобы этого не случилось, лучше перед поездкой проверить загруженность маршрута по «Яндекс-картам».
Бензин
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Человеческая речь
В 13:00 в актовом зале «Центра молодёжного чтения» (ул. Неделина, 31а) состоится встреча-практикум «Говорим по-английски» (12+).
Подходит для людей разных возрастов, которые хотят получить практику в общении на иностранном языке. Вход свободный.
Пещеры
В 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт лекция «Пещеры Липецкой области. Взгляд спелеолога» (12+).
Читает директор Центра изучения и охраны пещер из Воронежа Алексей Гунько. Расскажет о науке изучения пещер, представит тайны известняковых массивов Липецкой области, расскажет о результатах проекта «Пещеры Донского бассейна. Липецкая область».
Спектакль о великой княгине
Спектакль о Луизе Алисе Гессен-Дармштадтской, великой русской княгини (1864–1918). Её младшая сестра Виктория Алиса вышла замуж за императора Николая II и стала зваться Марией Фёдоровной, а Елизавета Фёдоровна сочеталась браком с братом императора Сергеем Александровичем.
Семья дармштадского великого герцога Людвига IV. Слева будущие русские великие княгини Елизавета Фёдоровна и Мария Фёдоровна
Надо сказать, что с конца XVIII века русские императоры женились исключительно на немках и датчанках, так что, по сути, государством правили потомки Голштейн-Готторпской династии, которым для приличия сохранили фамилию Романовы.
В 1918 году Елизавета Фёдоровна, много сил уделявшая благотворительности, отказалась покинуть революционную Россию, была арестована и в ночь на 18 июля сброшена живой в шахту под Алапаевском. Канонизирована, как преподобномученица – в 1981 году заграничным филиалом РПЦ, в 1992 г. – в России.
«ПугачёвЪ»
В 18:00 в театре танца «Казаки России» покажут вокально=хореографический спектакль ««ПугачёвЪ» (12+).
В хореографии спектакля – сплав классического, народного, современного танца, акробатики, боевых искусств, фехтования, брейк-данса и даже драм-балета. В мощнейшем закрученном сюжете есть и детективная интрига, и боевик, и мелодрама.
Премьера спектакля
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого покажут спектакль «Обыкновенное чудо» (12+).
По знаменитому произведению Е. Шварца, достигшему пика популярности после одноимённого советского художественного фильма. Притча о нашей жизни в исполнении артистов липецкого театра, одну из ролей играет нестареющий ветеран сцены Владимир Кравченко (большой палец вверх!).
Театр кукол
В 10:00 и в 13:00 в Театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль «Авоська в городе» (0+).
По произведениям Э.Кораблиной. Авоська не хочет ходить в школу, она предпочитает баловаться и озорничать со своим другом котом Ябедой. А вот вежливый и послушный Пупс с пёсиком Шариком не желают с этим мириться. Они и сами знают правила дорожного движения и Авоську с Ябедой этому научат. А поможет им в этом Весёлый Светофор.
Рекомендовано для детей от 3-х лет. Продолжительность 40 минут без антракта.
Как заработать подростку
В 12:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) начнётся практикум «Как зарабатывать подростку в 14 лет» (12+).
Вера Елфимова, фото vk.com/profycoach_vera
Профориентолог Вера Елфимова и её гости расскажут, в чем польза работы в 14 лет и в чём перебор, с чего начать новичку без опыта, куда обращаться, если тебе 14, 16 или 18 лет. Лайфхаки, которые реально работают!
Когда шеф – кент
27% липчан в опросе SuperJob охарактеризовали свои отношения с начальством, как дружеские. В 2022 таких было всего 19%.
Большинство всё же зазывают свои отношения с руководителями сугубо деловыми – 58%.
Приятельского формата общения со стоящими выше по должности придерживается молодёжь о 35 лет – 34% против 17% среди респондентов старше 45 лет. Что в ответ считаем само начальство, в опросе не указано.
14% липчан считают, что если равного по должности коллегу повысили, то дружбу сохранить не удастся.
Дорогие липчане! Подходит к концу очередная рабочая неделя, но новостей будет ещё много и GOROD48 обо всём успеет рассказать. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
10
0
6
0
1
Комментарии