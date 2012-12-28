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сегодня, 12:29
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40-летний липчанин осужден за махинации при получении автокредита

Этот случай не единичный.

Октябрьский районный суд оштрафовал 40-летнего липчанина на 50 000 рублей за мошенничество в крупном размере при получении автокредита (по части третьей статьи 159 УК РФ). До момента оплаты штрафа сохранен арест на купленный в кредит автомобиль.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале 2024 года мужчина решил приобрести автомобиль по льготной программе и предоставил в банк фиктивную напечатанную на принтере справку о том, что он является работником государственной и муниципальной образовательной организации: в рамках государственного субсидирования это давало скидку от банка по кредиту на автомобиль в размере 20% от его стоимости.

В результате 20% первоначального взноса по автокредиту банк перевел автосалону за покупателя. Но афера вскрылась, а банку был причинен ущерб на сумму 281,3 тысячи рублей. Подсудимый вину признал и добровольно возместил причиненный ущерб. Но от судимости за мошенничество и штрафа это его не спасло. 

Этот случай не единичный. Ранее мы рассказывали, что в Липецке завершено расследование дела о махинациях с автокредитом в отношении 35-летней женщины. Желая получить преференции на покупку машину, в анкете она также представилась работником учреждения, сотрудники которого имеют право на льготный автокредит. Клиентка умышленно указала, что трудится в медучреждении государственной системы здравоохранения. Затем она предоставила в салоне подложную справку о занятости. На основании этих поддельных документов кредитная организация одобрила сделку, и после подписания договора заёмщица получила запрошенные средства. В результате противоправных действий банку нанесён урон на сумму около 260 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Банкир
сегодня, 12:44
Банки всегда страдают. Засудить всех.
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