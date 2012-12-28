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сегодня, 08:23
7

В Липецке завершено расследование дела о махинациях с автокредитом

Липчанка, желая получить преференции на покупку машину, в анкете представилась работником учреждения, сотрудники которого имеют право на льготный автокредит.

Сотрудники следственного управления УМВД России по Липецку передали в суд материалы уголовного производства в отношении 35-летней местной жительницы. Ей инкриминируется часть 3 статьи 159 УК РФ – хищение средств в крупном объёме путём сознательного искажения фактов.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, следствие выяснило, что липчанка вознамерилась заполучить автомобиль «Лада» в кредит, при этом не имея действительного права на льготное приобретение машины. Женщина решила незаконно воспользоваться господдержкой, для чего разработала схему обмана.

Во время оформления заявочной анкеты клиентка умышленно указала, что трудится в медучреждении государственной системы здравоохранения – именно это условие открывало доступ к льготной скидке на первоначальный взнос величиной 20% от цены машины.

Затем она предоставила в салоне подложную справку о занятости. На основании этих поддельных документов кредитная организация одобрила сделку, и после подписания договора заёмщица получила запрошенные средства.

В результате противоправных действий бюджету банка нанесён урон на сумму около 260 тысяч рублей. На данный момент прокурор завизировал обвинительное заключение, после чего уголовное дело направлено в суд Советского района для вынесения окончательного вердикта.
мошенничество
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Нонка
сегодня, 16:14
Что не бабенка , то -шкуренка.... Прокуратура она не соседка на лавочке в прокуратуре не сплетничают
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Однако
сегодня, 13:52
Бюджету банка нанесён урон на сумму около 260 тысяч рублей! Ужас! Вот если бы бабушку какую-нибудь на такие деньги нагрела, точно бы ничего не было.
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Александр Н.
сегодня, 13:47
Нашли опасного мафиози,смех и только.
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Бывалый
сегодня, 11:25
заработала статью при покупке кредитной лады!!!! занавес.
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Нло
сегодня, 10:02
Ну блин дело века раскрыли. А кто ярды отмывает на трамваях с рельсами слабо изловить?
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липецк1
сегодня, 09:44
....копейки ...у нас чинуша выделяет деньга на закупку мед оборудования а жена предприниматель закупает ...и хороший процент имеет ...все знают ...здорово живут
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Вован
сегодня, 13:01
Может в 2029 перестанут, а то и так "варяги" превратили город в пустынное место,были свои хоть и области,и городу что-то доставалось!Стало похожа на "Неваду",только там от атомных взрывов,а тут от управления менеджерами,а не хозяйственниками!
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