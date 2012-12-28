В Липецке завершено расследование дела о махинациях с автокредитом

Липчанка, желая получить преференции на покупку машину, в анкете представилась работником учреждения, сотрудники которого имеют право на льготный автокредит.



Сотрудники следственного управления УМВД России по Липецку передали в суд материалы уголовного производства в отношении 35-летней местной жительницы. Ей инкриминируется часть 3 статьи 159 УК РФ – хищение средств в крупном объёме путём сознательного искажения фактов.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, следствие выяснило, что липчанка вознамерилась заполучить автомобиль «Лада» в кредит, при этом не имея действительного права на льготное приобретение машины. Женщина решила незаконно воспользоваться господдержкой, для чего разработала схему обмана.Во время оформления заявочной анкеты клиентка умышленно указала, что трудится в медучреждении государственной системы здравоохранения – именно это условие открывало доступ к льготной скидке на первоначальный взнос величиной 20% от цены машины.Затем она предоставила в салоне подложную справку о занятости. На основании этих поддельных документов кредитная организация одобрила сделку, и после подписания договора заёмщица получила запрошенные средства.В результате противоправных действий бюджету банка нанесён урон на сумму около 260 тысяч рублей. На данный момент прокурор завизировал обвинительное заключение, после чего уголовное дело направлено в суд Советского района для вынесения окончательного вердикта.