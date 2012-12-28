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Происшествия
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сегодня, 08:23
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В Липецке завершено расследование дела о махинациях с автокредитом
Липчанка, желая получить преференции на покупку машину, в анкете представилась работником учреждения, сотрудники которого имеют право на льготный автокредит.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, следствие выяснило, что липчанка вознамерилась заполучить автомобиль «Лада» в кредит, при этом не имея действительного права на льготное приобретение машины. Женщина решила незаконно воспользоваться господдержкой, для чего разработала схему обмана.
Во время оформления заявочной анкеты клиентка умышленно указала, что трудится в медучреждении государственной системы здравоохранения – именно это условие открывало доступ к льготной скидке на первоначальный взнос величиной 20% от цены машины.
Затем она предоставила в салоне подложную справку о занятости. На основании этих поддельных документов кредитная организация одобрила сделку, и после подписания договора заёмщица получила запрошенные средства.
В результате противоправных действий бюджету банка нанесён урон на сумму около 260 тысяч рублей. На данный момент прокурор завизировал обвинительное заключение, после чего уголовное дело направлено в суд Советского района для вынесения окончательного вердикта.
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