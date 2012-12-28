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Происшествия
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сегодня, 11:56
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В Липецке врачи спасли 107-летнюю пациентку с переломами
Долгожительница неудачно упала дома.
Как сообщила в соцсетях министр здравоохранения Липецкой области, бригада скорой помощи доставила долгожительницу 1919 года рождения в приемное отделение, обследование выявило перелом трех ребер основания остистого отростка четвертого шейного позвонка.
Коллектив травматологического отделения при консультативной поддержке нейрохирургов провел необходимое лечение. В результате болевой синдром был купирован, самочувствие пациентки улучшилось, после чего ее выписали.
В начале августа липчанка, которой на днях исполнилось 100 лет, потерялась у дома на улице Филипченко, упала и разбила лицо. Прохожая, оказавшаяся волонтером поискового отряда, вызвала скорую и помогла найти родственников. Далее волонтеры сопроводили пациентку из больницы домой, поскольку ее дочь, которой самой за 70, не могла этого сделать из-за проблем со здоровьем.
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