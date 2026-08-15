В России
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15.08.2026 19:07
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На Филиппинах пять россиянок спасли от торговцев людьми
"Национальное бюро расследований спасло бывшую королеву красоты и пять россиянок от предполагаемой группы торговцев людьми в ходе операции в городе Макати", — говорится в публикации.
Сейчас они находятся на попечении городского управления по вопросам социального обеспечения и развития. По данным следствия, под видом услуг эскорта и модельного бизнеса женщин предлагали в качестве объектов сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. Задержали одного подозреваемого. Как отмечается, он пытался заработать на них примерно 400 долларов без учета комиссии.
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