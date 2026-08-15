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В Липецкой области температура вновь перешагнет отметку в +30
Погода в Липецке
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Происшествия
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В России
425
15.08.2026 19:07
1

На Филиппинах пять россиянок спасли от торговцев людьми

Сотрудники правоохранительных органов на Филиппинах спасли пять россиянок и еще одну женщину от предполагаемых торговцев людьми, передает РИА Новости со ссылкой на портал Cebu Daily News и заявление ведомства.

"Национальное бюро расследований спасло бывшую королеву красоты и пять россиянок от предполагаемой группы торговцев людьми в ходе операции в городе Макати", — говорится в публикации.

Сейчас они находятся на попечении городского управления по вопросам социального обеспечения и развития. По данным следствия, под видом услуг эскорта и модельного бизнеса женщин предлагали в качестве объектов сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. Задержали одного подозреваемого. Как отмечается, он пытался заработать на них примерно 400 долларов без учета комиссии.
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вчера, 23:16
Отдохнуть на халяву хотели.
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