«Откуда течь никто не знает, с тазиком стоим, воду собираем»

Жители дома в «Елецком» несколько дней ждут устранение неведомо откуда взявшейся течи.

В редакцию GOROD48 обратились жители дома №2 на улице Осканова, где уже третьи сутки не прекращается капель с потолка: вода заливает квартиры, а аварийная служба управляющей компании «Инком» отказывается перекрывать стояк до выяснения причин, оставляя жильцов наедине с мокрыми стенами и растущим отчаянием.Ситуация обострилась в четверг вечером, когда в одной из квартир второго подъезда с потолка сначала закапало, а затем поток усилился. На просьбы соседей коммунальщики реагировали оперативно — приезжали целых три раза, однако каждый раз ограничивались осмотром и уезжали, не устранив течь. Водоразборный стояк так и остался открытым, хотя, по словам жильцов, именно перекрытие воды могло бы хотя бы приостановить бедствие до ремонта. Пострадавшие неоднократно указывали, что проблема, по регламенту, должна решаться немедленно, но воз и ныне там.Причина протечки до сих пор не установлена официально: сантехник, приезжавший на вызов, вроде бы что-то выяснил, однако обещанные работы перенесли сначала на вечер субботы, затем на завтрашний, воскресный, день. Причём, как отмечают жители дома, заливает далеко не все квартиры на верхних этажах, что добавляет загадочности — над вторым этажом живут соседи, у кого-то сухо, а у кого-то с потолка бежит ручьём. Один из жильцов рассказал, что он сейчас на работе, а его супруга вынуждена стоять с тазиком, собирая воду. И это длится уже третий день.