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Общество
2888
15.08.2026 10:33
20

«Откуда течь никто не знает, с тазиком стоим, воду собираем»

Жители дома в «Елецком» несколько дней ждут устранение неведомо откуда взявшейся течи.

В редакцию GOROD48 обратились жители дома №2 на улице Осканова, где уже третьи сутки не прекращается капель с потолка: вода заливает квартиры, а аварийная служба управляющей компании «Инком» отказывается перекрывать стояк до выяснения причин, оставляя жильцов наедине с мокрыми стенами и растущим отчаянием.

Ситуация обострилась в четверг вечером, когда в одной из квартир второго подъезда с потолка сначала закапало, а затем поток усилился. На просьбы соседей коммунальщики реагировали оперативно — приезжали целых три раза, однако каждый раз ограничивались осмотром и уезжали, не устранив течь. Водоразборный стояк так и остался открытым, хотя, по словам жильцов, именно перекрытие воды могло бы хотя бы приостановить бедствие до ремонта. Пострадавшие неоднократно указывали, что проблема, по регламенту, должна решаться немедленно, но воз и ныне там.

Причина протечки до сих пор не установлена официально: сантехник, приезжавший на вызов, вроде бы что-то выяснил, однако обещанные работы перенесли сначала на вечер субботы, затем на завтрашний, воскресный, день. Причём, как отмечают жители дома, заливает далеко не все квартиры на верхних этажах, что добавляет загадочности — над вторым этажом живут соседи, у кого-то сухо, а у кого-то с потолка бежит ручьём. Один из жильцов рассказал, что он сейчас на работе, а его супруга вынуждена стоять с тазиком, собирая воду. И это длится уже третий день.

ЖКХ
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Комментарии (20)

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Как гость
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Светлане
вчера, 12:53
"мы НИКОМУ не нужны" - вот так надо писать - грамотно и на русском языке.
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светлана
вчера, 10:13
мы не кому не нужны
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Animal planet.
вчера, 07:46
«Спасибо за беспокойство. Но я предпочитаю, чтобы про моё здоровье говорили люди с дипломом, а не с кнопкой для отправки комментария. Это не придирчивость — это здравый смысл.
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Animal planet.
вчера, 07:56
Это ответ на комментарий пользователя vlad. Я ещё кофе не выпил,написал не туда
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Злая
15.08.2026 21:46
Никто ничего решать не будет.У нас между домами 39 и 39А по Катукова каждое лето и до холодов течет вода из-под земли,щаливая подвалы обоих домов.Делали заявку в пр.году в июле,починили в ноябре.Сейчас опять течет. Ждём снова ноября.Мож,починят.
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Ребро Адама
15.08.2026 16:09
Комментарии Атеиста и Коммуниста просто анекдот какой-то)))
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Баба маня
15.08.2026 15:47
И тут собак приплели! Опять им собаки виноваты!
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Animal planet.
15.08.2026 16:19
Жители Елецкого с особым рвением начали избавляться собак живущих на районе уже несколько лет. Типа собака кого то там укусила,а может нужно учить детей бережному и ответственному отношению к животным? Собаки им винаты,не удивлюсь если проблему с течью свалят на собак.
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vlad
15.08.2026 22:33
Жители Елецкого с особым рвением начали избавляться собак живущих на районе уже несколько лет. Типа собака кого то там укусила,а может нужно учить детей бережному и ответственному отношению к животным? Собаки им винаты,не удивлюсь если проблему с течью свалят на собак. Помешался на собаках? Так лечись! Лояльно и бережно относиться нужно к любому живому в природе, в первую очередь к человеку.
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Гость
15.08.2026 15:32
Ситком был , внутри лапенко , это загадка дыры же )))
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Animal planet.
15.08.2026 14:54
Это карма,на Елецком очень плохо относятся к бездомным собакам. Да и в целом так себе район.где Сельдерей,это его тема.
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А еще
15.08.2026 16:14
Если там залезть на крышу высотки и взять бинокль, то кладбище видно. Вот.
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Человечность
15.08.2026 15:44
Да не только на Елецком, а везде ни собак, ни кошек не балуют. Очерствели, огрубели души. Денег бы только, денег мешком. Никто не нужен. Ни люди, ни животина. Даже могилы родных не убирают. Что говорить.
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Ель Сибирская
15.08.2026 14:42
Воду не перекрывают, потому что нельзя надолго оставить так много людей без воды!
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Бес.
15.08.2026 13:42
Знакомый (случайный) который участвовал в строительстве этих домов, рассказывал, что дома на Елецком строились с очень большими нарушениями и ещё удивлялся,что они до сих пор стоят пока целыми.
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