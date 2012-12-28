Неделя 48
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Прокати меня, милый, на «Майбахе», по родному селу прокати!
Итоги недели
Я инвестирую в «Титаник»,
но я ж на бирже старожил —
и в айсберг тоже для страховки
вложил
«Липчане застраховали жизни почти на два миллиарда рублей». Липчане оформили такие полисы на 1,9 миллиарда рублей. Это на 84,6% больше, чем годом ранее. Значительно увеличились взносы по накопительному страхованию жизни. Уже в первом квартале этого года страховой рынок Липецкой области увеличился до трех миллиардов рублей. Автомобилисты купили 93 тысячи полисов ОСАГО на личные легковые автомобили (средняя стоимость полиса ОСАГО уменьшилась за год на 16,8% и составила 5,3 тысячи рублей), на 7% повысилось количество договоров автокаско с физлицами — до 1,4 миллиона рублей. Объем страхования финансовых рисков гражданами вырос в 8 раз — до 32 миллионов рублей. Количество таких договоров увеличилось на 48,8%.
Ежедневно в области объявляли воздушные тревоги разного уровня. 10 июня «В Добром после падения беспилотника загорелся жилой дом». Но обошлось без пострадавших. «После осмотра территории взрывотехниками начнёт работу комиссия по оценке ущерба. Соответствующие поручения даны главе округа Анатолию Попову», — сообщил губернатор. Как узнал GOROD48, беспилотник прилетел в дом участника СВО. Больше всего досталось детской игровой комнате. Семилетняя девочка чудом не пострадала — во время воздушной атаки она гуляла на улице и несколько раз порывалась домой, но её останавливали другие дети. В доме выгорела крыша, какая-то мебель сгорела, какая-то промокла во время тушения пожара и пропахла гарью. Повреждены диван, телевизор, сгорели шторы. Многие вещи не подлежат восстановлению. Все что было нажито-потеряно. Семье погорельцев собирают помощь всем миром.
Тем временем «В обстановке, максимально приближенной к боевой, в области прошли учения «Арсенал-2026». Силовые структуры области отрабатывали защиту объекта Минобороны от диверсантов. «Штабом приняты конкретные решения, нацеленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия региональных субъектов антитеррористической деятельности, а также мер противодействия террористическим угрозам на территории Липецкой области», — оценил итоги учений начальник УФСБ России по Липецкой области генерал-майор Юрий Шумилин.
Возможно, что судья продажный,
Возможно, лживый депутат,
но родина-то не обманет,
берёзки-то не подведут!
«Новый состав областного Совета выберут 20 сентября». По сравнению с действующим он сократится с 42 до 36 депутатов за счет уменьшения с 14 до 9 парламентариев, избранных по партийным спискам. Напомним, что в 2020 году число депутатов уже сокращали — с 56 до 42.
Кроме того, на этих выборах законодательно запретят агитацию с использованием дипфейков умерших людей. Так что ЛДПР теперь не поможет «воскресший» Жириновский, а КПРФ – Ленин и Сталин.
Как мы и предполагали, в этот понедельник, последний день подачи заявлений губернатору об участии в выборах мэра, на стол Игорю Артамонову легла рекомендация региональной Общественной палаты на 43-летнего областного министра природных ресурсов и экологии Андрея Мартынца. Как говорят в правительстве области, Мартынец зарекомендовал себя грамотным управленцем. Если он не станет мэром Липецка, ему предложат возглавить один из муниципалитетов области.
Конкуренцию министру экологии составит 48-летний бывший первый вице-мэр города Михаил Щербаков, которого на должность главы города выдвинула партия «Единая Россия», работающий в госкорпорации «Росатом». Окончательный выбор сделают депутаты городского Совета Липецка — соответствующая сессия Совета назначена на 30 июня.
Напомним, должность главы администрации Липецка стала вакантной 24 февраля, когда Липецкий горсовет принял отставку занимавшего ее с июня 2024 года Романа Ченцова. С тех пор полномочия главы города исполняет вице-мэр Светлана Бедрова.
— А где ставки принимают? Я на Щербакова бы поставил рублей 500, — написал один наш читатель.
— Верните Уваркину, — потребовал Сантильяна.
— Лучше Ченцова уже не найдут! Крутой мужик! — бескомпромиссно заявил Александр.
— Мэром города Липецк (очень достойный город) должен 100% стать местный житель!!! Любящий город и уважающий жителей, при этом реально погруженный в проблемы, а не прихожане, задающие тупые вопросы почему река Воронеж загрязнена. Очень хочется, чтобы Липецк вновь стал зелёным, чистым, достойным, — написал Город.
Вот торчат тюльпаны
из колёсных шин —
где уж там голландцам
до таких вершин!
Тем временем GOROD48 продолжает писать о нерешаемых городских проблемах. В публикации «5 000 тонн смерти: старые покрышки отравляют жизнь липчан» мы рассказали о том, что ни в регионе, ни в стране нет достойного варианта утилизации старой авторезины.
— Скажу честно, еще не найдено оптимального технологического решения их переработки даже на Западе. Знаете, где находится самая большая свалка старой авторезины? В пустыне штата Айдахо в США. Я ровно 20 лет работаю в системе экологии региона и скажу, что мы ни на йоту не сдвинулись в решениях по утилизации шин. Более того, все стало только хуже из-за изменения технологии: вместо, например, металлического корда в покрышках используют композитные материалы, в шинах легковых автомобилей стало меньше каучука, но больше всяких тканей, — сообщил GOROD48 руководитель ОБУ «Дирекция природных ресурсов» Алексей Авксентьев.
Этот вид отходов 4-го класса опасности в лучшем случае попадает на контейнерные площадки для сбора ТБО (что, кстати, незаконно). В худшем лысую резину горожане выкидывают на несанкционированные свалки, вывозят в лесополосы, бросают в реку и пруды, оставляют в гаражный кооперативах и в шиномонтажках. Кстати, последние должны возвращать старую авторезину водителям или иметь договоры со специализированным организациям на вывоз покрышек для переработки. Но в Липецкой области таких предприятий нет.
Так куда липчанам везти свои шины? В «Дирекции природных ресурсов» липчан призывают проявлять гражданскую позицию — привозить их на пункты их приема. Их адреса можно найти на страничке «Экобот48». Но это не бесплатная услуга для водителей: за утилизацию комплекта из четырех автопокрышек придется отдать 400 рублей. Кто готов это делать?
Вопрос: для чего житель России платит бешеный утилизационный сбор при покупке машины, если он сам вынужден искать, куда сдать шины и платить за их переработку? А еще, кстати, есть шины, которыми в старых районах Липецка огораживают клумбы, детские и спортивные площадки, парковки. И весь этот африканский дизайн мэрией искореняется с трудом, хотя каждый такой факт — это нарушение городских Правил благоустройства. Но пожилые люди отчего-то любят лебедей и иной хендмейд из шин, утверждая, что они украшают дворы.
Если в прошлом году на вывоз шин из города мэрия потратила 6 млн рублей, то в первой половине этого из-за нехватки средств в бюджете — всего 1,5 миллиона. На следующей неделе УГС выставит на торги еще один 500-тысячный контракт на эту работу.
Еще одна городская беда — не заделанные остатки раскопок. Порой даже череда 30-тысячных штрафов не заставляет энергетиков восстанавливать дороги, тротуары и газоны. Тогда мэрия идет уже в арбитраж. Как пример: тяжба профильного департамента городской администрации с подрядчиком «РВК-Липецк», компанией «Интех», за просрочку благоустройства улицы Папина. На ней и на соседней улице Доватора еще в 2023 году начали прокладывать водопровод и не закончили до сих пор! Налицо обычная для Липецка история: «отрицательная» синергия энергетиков и дорожников. Первые вскрыли новый асфальт, уложенный вторыми в 2023 году на Доватора и в 20-24-м — на Папина (ремонт дороги на Доватора обошелся мэрии в 26,6 млн рублей, а Папина — в 182 миллиона). Однако «Интех» ушел пока лишь с улицы Доватора, при этом так криво положив заплатки асфальта на местах раскопок, что департамент развития территории хотел оштрафовать компанию. «Интех» в этом случае неожиданно спасла компания «РИР Энерго», которая тут же перерыла улицу для перекладки теплосети!
Липецкое ООО «Формула инновационного проектирования» выполнило заказ УГС на проект реабилитации пересохшего пруда в Тракторном. Оказалось, восстановление водоема XIX века, когда-то называвшегося Егерским, требует вложений в 140 млн рублей. «Скважина или водопровод: два варианта наполнения высохшего пруда на Тракторном». Ни на один из вариантов у мэрии нет денег.
— У администрации даже не нашлось средств на один-единственный питьевой фонтанчик в парке Победы. Позор! — воскликнул Владимир Владимирович.
Купив экскурсию по Чили
туристы там же и почили
В профильном департаменте мэрии придумали экспериментальный туристический маршрут — на Тракторный. Его название «Тракторный микрорайон — траектория истории: от завода к современным новостройкам». Кстати, по данным городской администрации, в Липецке специально с туристическими целями в 2025 году побывали 303 тысячи гостей, а в этом у нас ждут лишь 298 тысяч иногородних. Такая точность подсчета еще не прибывших, конечно, поражает.
В этом году в Липецке прошло одно массовое мероприятие, которое в мэрии почему-то записали как туристическое: открытие сезона фонтанов 1 мая. Чиновники подсчитали, что это событие собрало около 5000 человек. Следующим массовым событием должен стать гастро-фестиваль на улице Фрунзе в День молодежи 27 июня.
— Согласен, Тракторный самый культурный район, — написал Эксперт.
— Экскурсия по Тракторному району должна начинаться с очистных сооружений. Самое экологичное место, — поддакнул Житель.
— Ну если этот маршрут ночью сделать, то он будет не только экспериментальный, но и экстремальный, — высказал наболевшее Липчанин.
Тем временем «На охрану парков Липецка и Зеленого острова планируют потратить шесть миллионов рублей». Причем, для Нижнего парка и острова требуется круглосуточная охрана, а для остальных парков — с 20:00 до 08:00. Предполагается, что победитель торгов будет использовать, как стационарные пункты охраны, так патрулировать территории парков и острова. Под охрану берутся аттракционы, инсталляции, фонтаны, лавочки, спортобъекты и другое оборудование.
Вот уже третью неделю не стихают споры вокруг введенной мэрией платы за использование муниципального спортивного городка на Зеленом острове, обустройство которого обошлось бюджету в 360 миллионов рублей. В итоге губернатор Игорь Артамонов поручил администрации Липецка сделать максимально понятными правила посещения этого спортивного городка: опубликовать расписание бесплатных часов, порядок записи детских и спортивных групп, тарифы, схему бронирования и контакты администратора на месте. В мэрии решили взимать плату за пользование 13-ти площадок из 27: за аренду баскетбольного поля, полей для мини-футбола, футбола, регби, волейбола, кортов для падел-тенниса и большого тенниса. Школьники могут заниматься спортом на любых полях и кортах в то время, когда они свободны.
— А мяч или ракетки входят в стоимость аренды? Или это за отдельную плату? И есть ли вообще в наличии инвентарь для аренды? — спросил Сталевар.
— Все с собой, ничего не предоставляют, — ответил Житель города.
— А можно там поставить ларек шаурмы? А то вдруг спортсмены захотят покушать, а тут я шаурму им заверну, — обратился, очевидно, к мэрии Ашот.
Ну и ну!
«Конфликт из-за велосипеда и табуретки закончился трагически: избитый мужчина умер». По данным следствия, за группу подростков, которую 62-летний мужчина заподозрил в краже велосипеда, вступились два пьяных парня и избили его до смерти.
«Шестиклассник взял ключи от гаража и попал в ДТП на мотоцикле». Его отца оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
«Лось погиб на улице 50 лет НЛМК под колёсами «Ауди». Это случилось поздним вечером 10 июня. За рулем автомобиля находился 28-летний водитель. Другую машину этой же марки сожгла 31-летняя женщина после ссоры с бывшим сожителем.
«У 19-летней девушки и из закладок изъяли 277,19 грамма наркотиков». Объявление о заработке она нашла в интернете. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.
«15-летний подросток провалился в карьер». На глубине в пять метров парень успел зацепиться за корень дерева и не упал на дно. Его веревкой вытащили спасатели управление по делам ГО и ЧС Липецка.
«Пенсионерка загорелась от свечки на подушке». В областной ожоговый центр 71-летнюю женщину доставили с сильнейшими ожогами IV степени
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