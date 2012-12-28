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Общество
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44 минуты назад
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У 19-летней девушки и из закладок изъяли 277,19 грамма наркотиков
Объявление о заработке она нашла в интернете.
«По данным следствия, в прошлом году обвиняемая нашла в интернете объявление о заработке. В мессенджере ей были даны инструкции, как нужно действовать. От неё требовалось забрать из тайника крупную партию наркотиков, разделить на части и сделать новые закладки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Но девушку задержали сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области.
Часть наркотиков была изъята при досмотре в дежурной части, часть – из тайников-закладок. Всего из незаконного оборота было изъято 277,19 грамма наркотиков. Девушке теперь грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
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