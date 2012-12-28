У 19-летней девушки и из закладок изъяли 277,19 грамма наркотиков

Объявление о заработке она нашла в интернете.

19-летнюю липчанку ждет суд по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Дело расследовала грязинская полиция.«По данным следствия, в прошлом году обвиняемая нашла в интернете объявление о заработке. В мессенджере ей были даны инструкции, как нужно действовать. От неё требовалось забрать из тайника крупную партию наркотиков, разделить на части и сделать новые закладки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Но девушку задержали сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области.Часть наркотиков была изъята при досмотре в дежурной части, часть – из тайников-закладок. Всего из незаконного оборота было изъято 277,19 грамма наркотиков. Девушке теперь грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.