Липчане застраховали жизни почти на два миллиарда рублей

Объём выплат по страхованию жизни тоже увеличился: прирост составил 49%.

В первом квартале этого года страховой рынок Липецкой области увеличился до трёх миллиардов рублей. Это на 72% больше, чем год назад.«В первую очередь, выросло страхование жизни. Липчане оформили такие полисы на 1,9 миллиарда рублей. Это на 84,6% больше, чем годом ранее. Значительно увеличились взносы по накопительному страхованию жизни. В основном, липчане оформляли полисы сроком до года. При этом инвестиционное страхование жизни снизилось. Продажи таких полисов прекратились с 2026 года», – сообщает пресс-служба липецкого отделения Банка России.В первом квартале этого года автомобилисты купили 93 тысячи полисов ОСАГО на личные легковые автомобили. Это на 22% больше, чем год назад. Средняя стоимость полиса ОСАГО уменьшилась за год на 16,8% и составила 5,3 тысячи рублей.На 7% повысилось количество договоров автокаско с физлицами — до 1,4 миллиона рублей.Объем страхования финансовых рисков гражданами вырос в 8 раз — до 32 миллиона рублей. Количество таких договоров увеличилось на 48,8%.С января по март 2026 года жители Липецкой области получили страховые выплаты на два миллиарда рублей. Это на 35% больше, чем год назад. Основной вклад внесли выплаты по страхованию жизни (прирост составил 49%).