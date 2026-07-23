Бирюзовые реки, грязные берега: в Елецком округе — крупный разлив дизтоплива

Солярка разлилась на почву и потекла в пруд. На месте работают полиция, прокуратура, Роспотребнадзор и другие службы и ведомства.

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Накануне вечером в окрестностях деревни Хмелинец Пищулинского территориального отдела Елецкого округа дизельное топливо, которое сливали из емкости, разлилось на почву и потекло в пруд.Местные жители сняли потоки солярки на видео и обратились в службу «112». Сейчас у Хмелинца работают несколько служб и ведомств: полиция, прокуратура, Роспотребнадзор и другие. В том числе развёрнута лаборатория: экологи пытаются взять пробы, провести необходимые замеры и анализы, но этому сильно мешает не прекращающийся дождь.Редакции GOROD48 о происходящем рассказал один из очевидцев Роман Персианов:«Около 19:05 я стал непосредственным свидетелем экологического происшествия. Произошла масштабная утечка дизельного топлива (по моей личной визуальной оценке — не менее 20 тонн) в местный пруд и ручей Лучек. Ручей впадает в реку Быстрая Сосна, которая протекает непосредственно через Елец ниже по течению. В 19:24 я позвонил в службу спасения по единому номеру «112» и сообщил дежурному диспетчеру о случившемся чрезвычайном происшествии. Впоследствии, в 19:38 часов, на мой мобильный телефон поступил входящий звонок из отдела полиции для уточнения точных географических координат и деталей места происшествия. Утечка произошла из топливохранилища местного предприятия. Было много свидетелей».В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили: сообщение в полицию об утечке топлива поступило, и в Хмелинец незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.«Опрошены сотрудники предприятия и очевидцы. ОМВД России по Елецкому району проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Идёт сбор информации об обстоятельствах и причинах происшествия. Работают заинтересованные службы и ведомства», — рассказали в полиции.«Органы прокуратуры проводят проверку по факту разлития дизтоплива в Елецком районе. При наличии оснований и по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.