В обстановке, максимально приближенной к боевой: в области прошли учения «Арсенал-2026»

Силовые структуры области отрабатывали защиту объекта Минобороны от диверсантов.





Оперативный штаб Липецкой области провел плановое тактико-специальное учение «Арсенал-2026» по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте Министерства обороны.«В обстановке, максимально приближенной к боевой, отработаны алгоритмы действий сил и средств по нейтрализации диверсионно-террористических посягательств, ликвидации и минимизации последствий нападения на объект МО РФ», — сообщает областное управление ФСБ.В учении участвовали представители региональных управлений ФСБ, МВД, Минобороны, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН, МЧС, ЦССИ ФСО и правительства Липецкой области.«Штабом приняты конкретные решения, нацеленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия региональных субъектов антитеррористической деятельности, а также мер противодействия террористическим угрозам на территории Липецкой области», — оценил итоги «Арсеналв-2026» начальник УФСБ России по Липецкой области генерал-майор Юрий Шумилин.