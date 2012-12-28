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48 минут назад

В обстановке, максимально приближенной к боевой: в области прошли учения «Арсенал-2026»

Силовые структуры области отрабатывали защиту объекта Минобороны от диверсантов.

Оперативный штаб Липецкой области провел плановое тактико-специальное учение «Арсенал-2026» по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте Министерства обороны.

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«В обстановке, максимально приближенной к боевой, отработаны алгоритмы действий сил и средств по нейтрализации диверсионно-террористических посягательств, ликвидации и минимизации последствий нападения на объект МО РФ», — сообщает областное управление ФСБ.

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В учении участвовали представители региональных управлений ФСБ, МВД, Минобороны, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН, МЧС, ЦССИ ФСО и правительства  Липецкой области. 

«Штабом приняты конкретные решения, нацеленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия региональных субъектов антитеррористической деятельности, а также мер противодействия террористическим угрозам на территории Липецкой области», — оценил  итоги «Арсеналв-2026» начальник УФСБ России по Липецкой области генерал-майор Юрий Шумилин.

Фото пресс-службы УФСБ России по Липецкой области
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