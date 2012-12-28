На охрану парков Липецка и Зеленого острова планируют потратить шесть миллионов рублей

Это средства МАУК «Культурные пространства Липецка».

Торги на охрану Нижнего парка, парка «Сказка», Быханова сада, парка Победы и Зеленого острова с начальной ценой контракта в шесть миллионов рублей объявило МАУК «Культурные пространства Липецка». Причем, для Нижнего парка и острова требуется круглосуточная охрана, а для остальных парков — с 20:00 до 08:00.Предполагается, что победитель торгов будут использовать, как стационарные пункты охраны, так патрулировать территории парков и острова. Под охрану берутся аттракционы, инсталляции, фонтаны, лавочки. спортобъекты и другое оборудование.Почти на все парки контракт заключается до конца года. И только на охрану детского парка «Сказка» — до 30 сентября.