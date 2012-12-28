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Общество
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сегодня, 14:11
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На охрану парков Липецка и Зеленого острова планируют потратить шесть миллионов рублей
Это средства МАУК «Культурные пространства Липецка».
Предполагается, что победитель торгов будут использовать, как стационарные пункты охраны, так патрулировать территории парков и острова. Под охрану берутся аттракционы, инсталляции, фонтаны, лавочки. спортобъекты и другое оборудование.
Почти на все парки контракт заключается до конца года. И только на охрану детского парка «Сказка» — до 30 сентября.
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