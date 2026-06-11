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сегодня, 14:06

Мэрия подала в Арбитражный суд на подрядчика «РВК» за просрочку благоустройства улицы Папина

Эту улицу раскопали еще в 2023 году!

Департамент развития территории администрации Липецка начал судебную тяжбу с подрядчиком «РВК-Липецк», компанией «Интех». В иске сказано, что на перекрестке улиц Папина и Юных Натуралистов ответчик должен был восстановить благоустройство после своих раскопок еще 30 ноября 2025 года, но до сих пор этого не сделал.

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Предписания мэрии о завершении благоустройства не выполнены. Более того, места раскопок не были должным образом ограждены и освещены. Истец потребовал признать незаконным бездействие ООО «Интех», обязать ответчика в срок не позднее 10 календарных дней после вступления решения суда в законную силу восстановить асфальт и газоны.

Суд уже идет, а на перекрестке Папина и Юных Натуралистов все остается как было.

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К слову, на улицы Папина и Доватора подрядчики «РВК-Липецк» зашли еще в 2023 году. С этого времени там продолжаются работы по реконструкции водопровода. Случилось обычное для нашего города дело: «отрицательная» синергия энергетиков и дорожников. Первые вскрыли новый асфальт, уложенный вторыми в 2023 году на Доватора и в 20-24-м — на Папина (ремонт дороги на Доватора обошелся мэрии в 26,6 млн рублей, а Папина — в 182 миллиона).

Комментируя GOROD48 ситуацию, в «РВК» сообщили, что методы производства работ направлены на минимизацию повреждения целостности дорожного покрытия — и что нарушенное после их проведения благоустройство будет восстановлено в полном объёме в этом году. Однако компания «Интех» ушла только с улицы Доватора, при этом так криво положив заплатки асфальта на местах раскопок, что департамент развития территории хотел ее оштрафовать. «Интех» в этом случае неожиданно спасла компания «РИР Энерго», которая опять перерыла улицу Доватора для перекладки теплосети!

Кстати, ранее «Интех» по протоколам департамента развития территории суды штрафовали шесть раз. Удивительно, но всякий раз по минимуму — на 6 000 рублей, хотя перед ним было явно юрлицо-«рецидивист».

— Если решение суда будет в нашу пользу, а ответчик его не выполнит — мы будем ходатайствовать перед судом о взыскании с него по две тысячи рублей просрочки ежедневно до окончания работ по благоустройству на улице Папина, — сообщил GOROD48 истец.
благоустройство
раскопки
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