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53 минуты назад
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Конфликт из-за велосипеда и табуретки закончился трагически: избитый мужчина умер

По данным следствия, за группу подростков вступились взрослые парни и до смерти избили обидчика.

Следком возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего и 23-летнего парней, подозреваемых в смертельном избиении 62-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Этот конфликт произошёл ночью 7 июня в Задонске. По данным следствия, 62-летний мужчина был пьян и заподозрил группу подростков в краже велосипеда. Мужчина пошёл на разборки с табуреткой — ей он угрожал юной компании. Подростки испугались и стали звать на помощь. Их крики услышали 24-летний и 23-летний парни и набросились на мужчину с кулаками.

«Нетрезвые подозреваемые в ходе конфликта с 62-летним местным жителем избили его, нанеся множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался», — сообщает Следком.

Умер мужчина не сразу: какое-то время он ещё дебоширил на улице и ему даже вызвали скорую помощь. Но медикам он только нагрубил. А спустя несколько часов внезапно умер.

На допросах парни признали вину, и подтвердили свои показания при проверке на месте происшествия. Санкция вменяемой им статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. СК ходатайствует об их аресте на время следствия. 
конфликт
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
ттт
8 минут назад
умерший САМ отказался от медицинской помощи, явно и в грубой форме - отчего и умер. Парней посадят, хороший адвокат только если срок уменьшит. Но где Задонск и где хороший адвокат.
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гость
26 минут назад
Парням нужен хороший адвокат, может он не травмы умер, а от резко поднявшегося давления.
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Молодежь
37 минут назад
К таким старым алкоголикам никакого уважения. А то твердят, чтобы старость уважали. Ага, щаззззз. Можно подумать, что все в старости прямо образцы морали и поведения.
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Буквоед
39 минут назад
Два здоровых лба на одного старика!И все пьяные.Сюжет...А велосипед в кустиках валялся?
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