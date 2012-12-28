Конфликт из-за велосипеда и табуретки закончился трагически: избитый мужчина умер

По данным следствия, за группу подростков вступились взрослые парни и до смерти избили обидчика.

Следком возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего и 23-летнего парней, подозреваемых в смертельном избиении 62-летнего мужчины.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Этот конфликт произошёл ночью 7 июня в Задонске. По данным следствия, 62-летний мужчина был пьян и заподозрил группу подростков в краже велосипеда. Мужчина пошёл на разборки с табуреткой — ей он угрожал юной компании. Подростки испугались и стали звать на помощь. Их крики услышали 24-летний и 23-летний парни и набросились на мужчину с кулаками.«Нетрезвые подозреваемые в ходе конфликта с 62-летним местным жителем избили его, нанеся множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался», — сообщает Следком.Умер мужчина не сразу: какое-то время он ещё дебоширил на улице и ему даже вызвали скорую помощь. Но медикам он только нагрубил. А спустя несколько часов внезапно умер.На допросах парни признали вину, и подтвердили свои показания при проверке на месте происшествия. Санкция вменяемой им статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. СК ходатайствует об их аресте на время следствия.