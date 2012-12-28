43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
Липецкая вечЁрка: приговор стрелку из автобуса, подросток упал в карьер, и свеча на подушке чуть не погубила пенсионерку
Происшествия
1011
53 минуты назад
4
Конфликт из-за велосипеда и табуретки закончился трагически: избитый мужчина умер
По данным следствия, за группу подростков вступились взрослые парни и до смерти избили обидчика.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Этот конфликт произошёл ночью 7 июня в Задонске. По данным следствия, 62-летний мужчина был пьян и заподозрил группу подростков в краже велосипеда. Мужчина пошёл на разборки с табуреткой — ей он угрожал юной компании. Подростки испугались и стали звать на помощь. Их крики услышали 24-летний и 23-летний парни и набросились на мужчину с кулаками.
«Нетрезвые подозреваемые в ходе конфликта с 62-летним местным жителем избили его, нанеся множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался», — сообщает Следком.
Умер мужчина не сразу: какое-то время он ещё дебоширил на улице и ему даже вызвали скорую помощь. Но медикам он только нагрубил. А спустя несколько часов внезапно умер.
На допросах парни признали вину, и подтвердили свои показания при проверке на месте происшествия. Санкция вменяемой им статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. СК ходатайствует об их аресте на время следствия.
0
1
3
0
0
Комментарии (4)