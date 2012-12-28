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Происшествия
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35 минут назад
Гараж с «Волгой» горел в Грязях
А в Липецке электрощиток.
Владелец гаража успел его потушить до приезда пожарных, но огонь повредил утеплитель строения на квадратном метре и внутреннюю отделку и лакокрасочное покрытие машины.
В Липецке на улице Металлургов огонь вспыхнул в трансформаторной подстанции — уничтожен электрощиток на пяти квадратных метрах, а на улице Плаеханова в пятиэтажке короткое замыкание электрощитка не привело к возгоранию.
Также пожарные за минувшие сутки дважды тушили мусор на открытых пространствах.
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