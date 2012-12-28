Гараж с «Волгой» горел в Грязях

А в Липецке электрощиток.

Днём 20 июля на улице Дзержинского в Грязях загорелся гараж из деревянных шпал и автомобиль «Волга», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Владелец гаража успел его потушить до приезда пожарных, но огонь повредил утеплитель строения на квадратном метре и внутреннюю отделку и лакокрасочное покрытие машины.В Липецке на улице Металлургов огонь вспыхнул в трансформаторной подстанции — уничтожен электрощиток на пяти квадратных метрах, а на улице Плаеханова в пятиэтажке короткое замыкание электрощитка не привело к возгоранию.Также пожарные за минувшие сутки дважды тушили мусор на открытых пространствах.