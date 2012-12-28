Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка
Происшествия
Кольцо у памятника Танкистам закрывается снова
Общество
«На стоп — 25 секунд, на езду — 11»
Общество
Парень «в неадеквате» сломал шлагбаум у дома в центре Липецка
Происшествия
Капремонт с опережением графика: мэр Липецка оценил обновление второго корпуса школы №51
Общество
Открытое пламя на улице Передельческой потушено
Происшествия
«На площади Героев погибают смертью храбрых прекрасные саженцы краснолистного клена...»
Общество
Солнечные выходные привели 28-летнюю липчанку на больничную койку
Здоровье
«Востребованную дорогу засыпали грудами грунта»
Общество
Ещё один охранник попался на поддельной медсправке
Происшествия
Читать все
Мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка
Происшествия
В Липецке орудовал велосипедный вор-рецидивист: за 12 краж он получил 3,5 года строгого режима
Происшествия
22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду
Происшествия
Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Общество
Открытое пламя на улице Передельческой потушено
Происшествия
«УАЗ» опрокинулся на дороге Грязи-Добринка: водитель в больнице
Происшествия
В Дачном отключат холодную воду
Общество
Гараж с «Волгой» горел в Грязях
Происшествия
После пожара на улице Передельческой в Липецке проверяют качество воздуха
Общество
19-летний юноша и 14-летний подросток украли из гаража 360 килограммов металла
Происшествия
Читать все
Происшествия
129
35 минут назад

Гараж с «Волгой» горел в Грязях

А в Липецке электрощиток.

Днём 20 июля на улице Дзержинского в Грязях загорелся гараж из деревянных шпал и автомобиль «Волга», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Владелец гаража успел его потушить до приезда пожарных, но огонь повредил утеплитель строения на квадратном метре и внутреннюю отделку и лакокрасочное покрытие машины.

В Липецке на улице Металлургов огонь вспыхнул в трансформаторной подстанции — уничтожен электрощиток на пяти квадратных метрах, а на улице Плаеханова в пятиэтажке короткое замыкание электрощитка не привело к возгоранию.

Также пожарные за минувшие сутки дважды тушили мусор на открытых пространствах.
МЧС
пожар
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить