19-летний юноша и 14-летний подросток украли из гаража 360 килограммов металла

Возбуждено уголовное дело о краже. 19-летнему юноше также грозит дело за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

В Чаплыгинском округе за сутки раскрыта кража из гаража 77-летнего пенсионера 135 металлических уголков на сумму 50 000 рублей.Пенсионер обратился в полицию 15 июля. Он сообщил, что в одном из сел Чаплыгинского округа у него есть небольшой дом, совмещенный с гаражом. Придя туда, он обнаружил пропажу 135 металлических уголков общей массой 360 килограммов.В краже подозревают 19-летнего и 14-летнего юношей.«Днем 14 июля старший приятель на машине заехал за 14-летним другом и предложил покататься по окрестным селам. В одном из них он предложил заглянуть в старенький, внешне заброшенный дом. Входные двери были из металла, и только вверху дома было небольшое окошко. Усиленные металлические конструкции не остановили воришек. Отогнув гвозди и вытащив стекло, они проникли в дом, а затем в гараж, где увидели металлические уголки и решили их украсть. Кражу осуществили в два этапа: сначала подготовили уголки к транспортировке и перенесли к входной двери гаража, позже, уже ночью, вернулись за ними. А утром сдали металлические изделия в скупку, выручив за все 4 680 рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято и будет возвращено пенсионеру. Возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой – до пяти лет лишения свободы.19-летнему юноше грозит и возбуждение уголовного дела по части первой статьи 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».А на мать подростка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».