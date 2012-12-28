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Происшествия
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11 минут назад
Ещё один охранник попался на поддельной медсправке
На этот раз — в Липецке.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июле прошлого года липчанин купил медицинскую справку, подтверждающую отсутствие в организме наркотиков и психотропных веществ, которую затем представил в управление Росгвардии для получения удостоверения частного охранника. Но проверка документа выявила его фиктивность.
Ранее аналогичный приговор вынес 53-летнему охраннику Тербунский районный суд: мужчина ещё в 2023 году в Москве по объявлению купил за 1500 рублей медицинскую справку, нужную для удостоверения охранника. Справку он забрал у продавца у станции метро. А потом также предоставил ее в Управление Росгвардии по Липецкой области. Но выяснилось, что справка — липовая, а в медучреждении, от имени которого она изготовлена, обследование мужчина не проходил.
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