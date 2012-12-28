«На площади Героев погибают смертью храбрых прекрасные саженцы краснолистного клена...»

Липчанка обратила внимание на состояние деревьев, посаженных в прошлом года у знакового места города.

В соцсетях опубликован пост жительницы Липецка об озеленении города.«На велосипедной прогулке меня занесло на недавно реконструированную площадь Героев. И что же там такого интересного? Там погибают смертью храбрых прекрасные саженцы краснолистного клена. Ничего лучше не придумали, как воткнуть их в плитку, чтоб корневая система лучше дышала, наверное. Оставили дереву 2,5 м с перспективой роста жизненного пространства размером с горшок для фикуса. А саженец такой, на минуточку, 6000 рублей для обывателя. Через «Госзакупки» наверняка раза в 3 дороже. Пара штук уже погибла, остальных ждёт та же участь.Я вот думаю, может предложить там же рядом возвести монумент погибшим липецким деревьям, павшим в нелегкой борьбе с потеплением? На Космонавтов в аллее лип прорехи от коммунальных раскопов, на проспекте Победы кроны редких уцелевших тополей опять спиливают в +27°, около Ц. Рынка тополя опять в пеньки попилили. Причём в пеньки пилят теперь и пирамидальные тополя! Под новую трамвайную линию скоро вырубят ещё одну огромную аллею вдоль улицы Катукова. Город скоро будет совсем лысым».Неравнодушная липчанка затронула важную тему — озеленения города. С этим в Липецке полный швах! Мы уже рассказывали, что. Такого в Липецке не было никогда! Если же взять ситуацию последних лет, то в городе сносят в разы больше деревьев, чем появляется новых. Например, в прошлом году спилено и обрезано более 5 900 деревьев, а взамен посажено лишь 840 с учетом кустарников. В этом году на озеленение в целом, подразумевающее в том числе разбивку цветников и клумб, уход за газонами, потратят 168 млн рублей. Выделены средства на обрезку и снос 3 170 мертвых или опасно наклонившихся деревьев, а также дробление 50 пней, а вот на посадку новых, как уже сказано, не выделены ни копейки. При этом по актам в Липецке сейчас сносят деревья, предназначенные под вырубку еще в 2024 году! И вот еще одна цифра: на снос всего сухостоя в городе нужны 90 млн рублей, которых в бюджете нет.Если же говорить об обрезке старых тополей, то, как сообщили GOROD48 в «Зеленхозе», это можно делать даже летом. Более того, такое кронирование, о котором написала в своем посте липчанка, оздоравливает старые деревья этого вида, которые быстро обрастают новыми побегами, как это было, например, в прошлом году, когда обрезали пирамидальные тополя, растущие вдоль ограды детской больницы. Что до пушащих тополей у остановки «Памятник Чернобыльцам» на проспекте Победы, 71, то управление главного смотрителя дало указание «Зеленхозу» их обрезать после предостережения прокуратуры: огромные ветви могли в любой момент упасть на людей или на дорогу.Если говорить о краснолистных кленах на площади Героев, то, который реконструировал мемориал, индивидуальный предприниматель Владимир Пальчиков. Эти деревца заменили красивые голубые ели, росшие у стен памятника, но снесенные во время его обновления. В«Зеленхозе» уверяют, что саженцы-крупномеры живы, но с трудом адаптируются к новому месту. Конечно, молодые клены нужно постоянно поливать, и это входит в контракт с подрядчиком, который гарантировал приживаемость деревьев в течение года после посадки. В «Зеленхозе» не знают, делает ли это предприниматель Пальчиков, поэтому порой поливают их за свой счет.