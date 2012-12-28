В Липецке орудовал велосипедный вор-рецидивист: за 12 краж он получил 3,5 года строгого режима

В суде доказаны девять краж скоростных велосипедов, а также электросамоката, скутера и мопеда.

Также судом удовлетворен иск одного из потерпевших на сумму 17,5 тысячи рублей. 43-летний вор-рецидивист, совершивший 12 краж двухколесного транспорта на 300 тысяч рублей, получил 3,5 года колонии строгого режима.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, липчанина осудили за девять краж скоростных велосипедов, электросамоката, скутера и мопеда на общую сумму более 300 тысяч рублей.

По ночам с мая по август прошлого года мужчина подыскивал оставшуюся без присмотра технику избавлялся их противоугонных устройств, увозил и продавал. Причем ранее он уже был судим за такие же кражи.



