Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Центральном пляже спасли двух мужчин
Происшествия
«На стоп — 25 секунд, на езду — 11»
Общество
Сегодня в Липецке: будут ли у нас зимой продукты, тайна, которую скрывают работодатели
Общество
Парень «в неадеквате» сломал шлагбаум у дома в центре Липецка
Происшествия
Кольцо у памятника Танкистам закрывается снова
Общество
Дроны сбивали над Липецкой областью
Происшествия
Капремонт с опережением графика: мэр Липецка оценил обновление второго корпуса школы №51
Общество
20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
Происшествия
«Востребованную дорогу засыпали грудами грунта»
Общество
«На площади Героев погибают смертью храбрых прекрасные саженцы краснолистного клена...»
Общество
Читать все
Капремонт с опережением графика: мэр Липецка оценил обновление второго корпуса школы №51
Общество
Кольцо у памятника Танкистам закрывается снова
Общество
Солнечные выходные привели 28-летнюю липчанку на больничную койку
Здоровье
В Липецкой области до +30 и дожди
Погода в Липецке
22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду
Происшествия
39-летний мужчина направил нож на мать и сестру и сел на 10 месяцев
Происшествия
50-летний ельчанин поверил «сотруднику службы безопасности банка» и лишился 90 000 рублей
Происшествия
В Липецке орудовал велосипедный вор-рецидивист: за 12 краж он получил 3,5 года строгого режима
Происшествия
В Дачном отключат холодную воду
Общество
Скидки на «Вайлдберриз» в 50-70% оказались уловкой ушлой мошенницы
Происшествия
Читать все
Происшествия
164
сегодня, 20:21
1

В Липецке орудовал велосипедный вор-рецидивист: за 12 краж он получил 3,5 года строгого режима

В суде доказаны девять краж скоростных велосипедов, а также электросамоката, скутера и мопеда.

43-летний вор-рецидивист, совершивший 12 краж двухколесного транспорта на 300 тысяч рублей, получил 3,5 года колонии строгого режима. Также судом удовлетворен иск одного из потерпевших на сумму 17,5 тысячи рублей. 
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, липчанина осудили за девять краж скоростных велосипедов, электросамоката, скутера и мопеда на общую сумму более 300 тысяч рублей. 
По ночам с мая по август прошлого года мужчина подыскивал оставшуюся без присмотра технику избавлялся их противоугонных устройств, увозил и продавал. Причем ранее он уже был судим за такие же кражи. 



кража
0
0
3
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
сегодня, 20:35
Доедет до Америки на зеленом велике... А пока на зону к ночному вазону...
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить