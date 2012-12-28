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В Липецке орудовал велосипедный вор-рецидивист: за 12 краж он получил 3,5 года строгого режима
Происшествия
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сегодня, 20:21
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В Липецке орудовал велосипедный вор-рецидивист: за 12 краж он получил 3,5 года строгого режима
В суде доказаны девять краж скоростных велосипедов, а также электросамоката, скутера и мопеда.
43-летний вор-рецидивист, совершивший 12 краж двухколесного транспорта на 300 тысяч рублей, получил 3,5 года колонии строгого режима. Также судом удовлетворен иск одного из потерпевших на сумму 17,5 тысячи рублей.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, липчанина осудили за девять краж скоростных велосипедов, электросамоката, скутера и мопеда на общую сумму более 300 тысяч рублей.
По ночам с мая по август прошлого года мужчина подыскивал оставшуюся без присмотра технику избавлялся их противоугонных устройств, увозил и продавал. Причем ранее он уже был судим за такие же кражи.
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