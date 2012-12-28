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Общество
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сегодня, 17:23
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В Дачном отключат холодную воду
Холодной воды также не будет в части 15-го, 24-го и 27-го микрорайонов — причиной перебоев с водой станут ремонтные работы на сетях по адресам: улица Писарева, 37, 15 микрорайон, 35а, улица Катукова, 39, улица Катукова 42, предупредили в «РВК-Липецк».
В это же время без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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