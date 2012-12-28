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сегодня, 09:46
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Снесенные дорожники: возбуждено уголовное дело

Житель Саратова, сбивший насмерть двух рабочих в Липецкой области, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователи ОМВД России по Задонскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ в отношении 53-летнего жителя Саратова после смертельного ДТП на трассе «Дон», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Предварительно установлено, что 5 мая около шести вечера на 436 километре трассы «Дон» по направлению в сторону Москвы водитель автомобиля «Додж» проехал барьерное ограждение и сбил насмерть двух рабочих. Еще один получил травмы и был госпитализирован.

«В рамках расследования организовано проведение необходимых следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, назначены экспертизы. Автомобиль подозреваемого помещен на специализированную стоянку», — сказано в официальном сообщении полиции.
ДТП
рабочие
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Житель
сегодня, 10:07
Жуть очередная.Уснул наверное.
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