Происшествия
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Снесенные дорожники: возбуждено уголовное дело
Житель Саратова, сбивший насмерть двух рабочих в Липецкой области, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Предварительно установлено, что 5 мая около шести вечера на 436 километре трассы «Дон» по направлению в сторону Москвы водитель автомобиля «Додж» проехал барьерное ограждение и сбил насмерть двух рабочих. Еще один получил травмы и был госпитализирован.
«В рамках расследования организовано проведение необходимых следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, назначены экспертизы. Автомобиль подозреваемого помещен на специализированную стоянку», — сказано в официальном сообщении полиции.
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