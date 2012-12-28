Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Происшествия
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сегодня, 10:09
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Насмерть сбивший двоих дорожных рабочих житель Саратова арестован до 4 июля
43-летний и 37-летний мужчины погибли на месте, ещё один 24-летний рабочий был доставлен в больницу.
По данным следствия, 5 мая примерно в 18:00 на 436-м километре федеральной трассы М4 «Дон» водитель автомобиля «Додж Рам» столкнулся с барьерными ограждениями, ограничивающими место производства ремонтных работ и сбил троих рабочих: 43-летний и 37-летний мужчины погибли на месте, 24-летний рабочий госпитализирован.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены экспертизы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
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