22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду

200-тысячный штраф суд разрешил платить в рассрочку — по 10 000 в месяц. Также у водителя конфискована «Лада Калина».

Октябрьский районный суд вынес приговор 22-летнему липчанину за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ): штраф в 200 тысяч рублей с рассрочкой выплаты частями по 10 тысяч рублей ежемесячно, лишение прав на два года и конфискация в пользу государства автомобиля «Лада Калина». Также с липчанина взысканы процессуальные издержки в 8 127 рублей.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, год назад, 21 июля 2025 года, он уже был привлечён к административной ответственности за пьяную езду — его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Но 21 марта этого года, несмотря на отсутствие прав, он снова сел за руль автомобиля «Лада Калина» нетрезвым, был остановлен инспектором ГАИ и отказался от медицинского освидетельствования.