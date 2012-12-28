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22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду
Происшествия
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сегодня, 17:13
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22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду
200-тысячный штраф суд разрешил платить в рассрочку — по 10 000 в месяц. Также у водителя конфискована «Лада Калина».
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, год назад, 21 июля 2025 года, он уже был привлечён к административной ответственности за пьяную езду — его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Но 21 марта этого года, несмотря на отсутствие прав, он снова сел за руль автомобиля «Лада Калина» нетрезвым, был остановлен инспектором ГАИ и отказался от медицинского освидетельствования.
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