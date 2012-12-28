46-летняя женщина вступилась за сожителя и вонзила нож в спину его обидчика

Дело направлено в суд.

В Хлевенском округе направлено в суд направлено уголовное дело 46-летней женщины, которую обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ).Эта история произошла 12 марта этого года. Компания выпивала на кухне и возникла ссора.— По данным следствия, 46-летняя женщина, желая заступиться за своего сожителя, схватила нож и нанесла им ничего не подозревающему мужчине удар в спину. После чего она бросила нож и начала оказывать помощь пострадавшему, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Потерпевшему диагностировали колото-резаную рану спины. Женщина в ходе следствия вину признала и принесла извинения. Тем не менее, ей грозит до двух лет лишения свободы.