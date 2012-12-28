Отца оштрафовали за неприличные сообщения дочери в мессенджерах

Мужчина получил два штрафа за оскорбления несовершеннолетней дочери и бывшей жены.

Мировой суд оштрафовал 42-летнего жителя Лебедянского округа на 6000 рублей за оскорбление дочери и бывшей жены (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ) — по каждому из административных материалов был назначен штраф в 3000 рублей.«Мужчина высказал оскорбления в неприличной форме в адрес своей несовершеннолетней дочери и бывшей супруги, отправляя им сообщения в мессенджерах, чем унизил их честь и достоинство», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.