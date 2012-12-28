Общество
118
20 минут назад

В Лев-Толстовской больнице протекла крыша и обвалился потолок: с подрядчика требуют миллион рублей

Спустя год после инцидента разбирательства с подрядчиком продолжатся в суде.

Арбитражный суд рассмотрит иск Данковской ЦРБ о возмещении ущерба, причинённого при капитальном ремонте кровли Лев-Толстовской больницы. С подрядчика — ООО «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк Липецк» больница требует компенсации ущерба в миллион рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Об этой истории мы рассказывали. В Лев-Толстовской больнице, которая с 1 марта 2025 года вошла в состав Данковской центральной районной больницы, летом 2025 года из-за ливня протекла крыша, затопило второй этаж и обвалилась часть потолка — к счаcтью, никто не пострадал.

— Ремонт кровли затянулся, помещения не защищены от дождя совершенно. После дождя протек потолок на втором этаже, где находится поликлиника, в терапевтическом и хирургическом отделениях. 4 июня прямо во время рабочего дня произошло обрушение части потолка, чудом никто не пострадал, — жаловались на протечку в редакцию.

— Часть потолка обвалилась ещё в январе-феврале этого года. Ещё в сентябре прошлого года был заключен контракт на ремонт крыши, в октябре-ноябре прошлого года подрядчик приступил к работе. Но он её не закончил в срок, в зиму крыша осталась не закрытой! Контракт с фирмой был расторгнут, ремонтировать крышу больницы будет другая организация. И сейчас мы видим результат работы недобросовестного подрядчика. Проблемы начались ещё со снегом в январе-феврале этого года, — почти год назад рассказал GOROD48 заместитель главного врача по медицинской части Данковской ЦРБ Эдуард Долгих.

В историю вмешивалась прокуратура. На видео из больницы год назад реагировали и в минздраве Липецкой области. Теперь разбирательства с подрядчиком дошли до суда.

«Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года между истцом и ответчиком заключён государственный контракт на капитальный ремонт кровли больницы в посёлке Лев Толстой. Подрядчик вскрыл кровельное покрытие, однако не обеспечил защиту раскрытой части крыши от атмосферных осадков. В результате протечек повреждены потолочные перекрытия в ряде помещений поликлиники, хирургического и терапевтического отделений, а также централизованного стерилизационного отделения и столовой. Стоимость восстановительного ремонта определена на основании локального сметного расчёта, составленного специализированной организацией. Направленная в адрес ответчика досудебная претензия осталась без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд», — отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
