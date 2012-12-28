Общество
413
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: взаперти с телом сына, подробности трагедии на Космонавтов и 56 дней без воды

Сегодня, 22 апреля, спасатели помогли пожилой липчанке, оставшейся взаперти с мертвым сыном, начальник Госавтоинспекции по Липецкой области Андрей Панасович рассказал подробности трагедии на улице Космонавтов, и жители села Терновое победили местный водоканал.

Жуткая история произошла на улице Терешковой: 81-летняя женщина несколько дней провела взаперти с телом сына. Ее сын внезапно умер, а женщина — лежачая больная —  оказалась полностью беспомощной.

Истощенную женщину в уже спутанном сознании вызволили спасатели. 

«Дай Бог помереть всем нам на своих ногах и в своем уме! Молодежь зачастую говорит, что хочет жить до 100 лет. Они не понимают, что за прожитыми годами стоят немощность и болезни. Ухаживать некому за стариками. Молодые мрут раньше. Сейчас особенно это видно. Старики живут, а молодые все померли», — написала Человечность.

Водитель автомобиля «Форд Фокус», насмерть сбивший школьника на пешеходном переходе через улицу Космонавтов, даже не пытался тормозить. Об этом журналистам рассказал начальник Госавтоинспекции по Липецкой области Андрей Панасович.

По словам начальника Госавтоинспекции, только за первые три месяца года в области зафиксировано более 13 тысяч проездов на красный сигнал светофора.

Отдельно Андрей Панасович остановился на теме питбайков. Рейды, скрытое патрулирование и профилактические мероприятия пока не дают желаемого результата: дети и подростки продолжают калечиться на такой технике.

— Купил питбайк — купи костыли, потом венок, потом гроб, — мрачно сказал начальник Госавтоинспекции.

В доме семьи Маркеловых из села Терновое (иначе называемого поселком Новая Дубрава) 56 суток не было воды! Ее глава семьи приходилось привозить в баклажках.

Гарантирующий поставщик воды в Терновом, компания «РАМО» решила, что Маркеловы должна ей 51 тысячу рублей, но семья долг не признала и  у дома перерезали трубу.

Правды Маркеловы смогли добиться только в суде, который признал действия компании незаконными и предписал незамедлительно восстановить водоснабжение абонента, а также обязал ответчика выплатить семье 50 000 рублей морального ущерба, и оштрафовал его на 25 000 рублей за нарушение закона о правах потребителей.

«Отличное решение!!! Только сумма штрафа морального ущерба маловата!», — написал Вася.

«Знакомая система. В новостройках села Косырёвка, начало освоения территории было аналогичным», — сообщило Однако.

«Такая ситуация не только по всей России, но и по всему миру. Сначала простым людям втюхиваются услуги, которые им не нужны (канализацию и водоснабжение), демонтируются все колонки с улицы, что за водой на колонку не сходить уже, а теперь уплатите за всё это», — написал комментатор.

Завтра не забудьте зонт — синоптики обещают дожди. Температура воздуха составит от +8 до +10 градусов. А помните в прошлом году 23 апреля в Липецке было +28 ?! 
