Циклон с северо-запада вернет в Липецкую область дожди

На улице по-прежнему холодно.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклона с северо-запада — ожидаются осадки различной интенсивности. Среднесуточные температуры составят 3-6 градусов тепла, что на 4-7 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами временами дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +7 до +12.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами дожди. Ночью — от +2 до +4, днем – от +8 до +10 градусов.День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 5 градусов мороза.