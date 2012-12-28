Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
Молодой липчанин оформил на себя семь банковских счетов, а их использовали для теневых операций
Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели
Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели
Жуткий случай произошёл на улице Терешковой.
Как рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области, спасатели вместе с сотрудниками полиции решили не вскрывать входную дверь. Спасатель забрался в квартиру на третьем этаже с крыши через балкон и впустил сотрудников полиции, своих коллег и медиков.
Женщину нашли сильно истощённой и со спутанным сознанием — она даже толком не могла ничего объяснить. Со слов пенсионерки, она провела без еды и воды три дня.
Спасатели вынесли её из квартиры и передали медикам.
Причины смерти сына женщины выясняются.
Комментарии