Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Андрей Панасович раскрыл подробности трагедии на улице Космонавтов
Общество
Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
Происшествия
Полы моют раз в год на Пасху, а штрафы платят из карманов жильцов
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пришла с маникюра, выпила рюмку и пырнула мужа ножом: дело об убийстве ушло в суд
Происшествия
Найденное в лесополосе тело может принадлежать пропавшему в феврале липчанину
Происшествия
Сегодня в Липецке: город начнут строить заново, что входит в компенсационный пакет мечты
Общество
41-летний мужчина сел на два года за стрельбу в мотоциклиста
Общество
Ветеринары случайно нашли в теле кота пулю
Происшествия
В Липецкой области до +11
Погода в Липецке
Читать все
Андрей Панасович раскрыл подробности трагедии на улице Космонавтов
Общество
ФАС, прокуратура и Госжилинспекция не сумели победить частный сельский водоканал
Общество
Кражу дорогого парфюма записала камера наблюдения
Происшествия
Молодой липчанин оформил на себя семь банковских счетов, а их использовали для теневых операций
Происшествия
Случайные собутыльники вывезли липчанина на окраину города и обокрали
Происшествия
За сутки двоих обманули при покупке товаров в интернете
Происшествия
«Фольксваген» выбросил «Ладу» под «Рено»: пострадали два человека
Происшествия
Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели
Происшествия
Липчанин нашёл под лавочкой банковскую карту и отправился по магазинам
Происшествия
На Соколе горел башенный кран
Происшествия
Читать все
Происшествия
1053
39 минут назад

Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели

Жуткий случай произошёл на улице Терешковой.

Жуткий случай произошёл на улице Терешковой в Липецке. Ухаживающий за лежачей 81-летней матерью мужчина внезапно умер, и беспомощная женщина осталась одна c его телом в квартире. Сообщение о происшествии поступило на номер 112. Дежурная смена аварийно-спасательного отряда Липецкой области прибыла на вызов.

Как рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области, спасатели вместе с сотрудниками полиции решили не вскрывать входную дверь. Спасатель забрался в квартиру на третьем этаже с крыши через балкон и впустил сотрудников полиции, своих коллег и медиков. 

Женщину нашли сильно истощённой и со спутанным сознанием — она даже толком не могла ничего объяснить. Со слов пенсионерки, она провела без еды и воды три дня.

Спасатели вынесли её из квартиры и передали медикам.

Причины смерти сына женщины выясняются.
спасатели
УГПСС
1
13
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить