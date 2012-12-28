Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели

Жуткий случай произошёл на улице Терешковой в Липецке. Ухаживающий за лежачей 81-летней матерью мужчина внезапно умер, и беспомощная женщина осталась одна c его телом в квартире. Сообщение о происшествии поступило на номер 112. Дежурная смена аварийно-спасательного отряда Липецкой области прибыла на вызов.Как рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области, спасатели вместе с сотрудниками полиции решили не вскрывать входную дверь. Спасатель забрался в квартиру на третьем этаже с крыши через балкон и впустил сотрудников полиции, своих коллег и медиков.Женщину нашли сильно истощённой и со спутанным сознанием — она даже толком не могла ничего объяснить. Со слов пенсионерки, она провела без еды и воды три дня.Спасатели вынесли её из квартиры и передали медикам.Причины смерти сына женщины выясняются.