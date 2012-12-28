Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
ФАС, прокуратура и Госжилинспекция не сумели победить частный сельский водоканал
В итоге семью из Липецкого района, прожившую без воды 56 суток, спас суд.
Хозяйка дома Юлия Маркелова — добросовестный плательщик. Когда 1 мая 2025 года ООО «РАМО» стало официальным поставщиком воды на ее улице Загородной, она исправно оплачивала счета. Но в декабре женщина получила квитанцию с 51 тысячей рублей долга. Откуда?
Оказалось, у учредителя «РАМО» Владимира Саблина разыгралась фантазия. Он решил, что если компания получила в администрации Липецкого округа статус гарантирующего поставщика, то к ней автоматически переходят долги его предыдущей организации (ИП Саблин В.А.).
Из рассказа Юлии Маркеловой следует, что об индивидуальном предпринимателе Саблине жители четырех улиц Новой Дубравы — Солнечной, Отрадной, Луговой и Загородной — впервые услышали в 2017 году, когда скинулись по 75 тысяч рублей в кассу НП «Наш дом» на восстановление скважины и полуразрушенной водонапорной башни. Исполнителем работ стал как раз Саблин. Летом того же года предприниматель начал рассылать жителям коттеджного поселка требования о заключении с ним договора на водоснабжение. Однако на общем собрании представители Саблина не смогли предъявить документы, подтверждающие право индивидуального предпринимателя на оказание такой услуги с использованием системы водоснабжения, построенной за счет жителей поселка.
Владимир Саблин получил статус гарантирующего поставщика от областного управления ЖКХ 1 декабря 2017 года всего лишь для четырех улиц села Терновое: Янтарной и 2-ой Янтарной, Медовой и 2-ой Медовой. И лишь в июне 2024-го администрация Липецкого района наделила его этим статусом в случае улиц Солнечной, Отрадной, Луговой и Загородной, где живет семья Маркеловых (ранее, с 2021 года, водоснабжением этих улиц занимался Липецкий районный водоканал).
В декабре 2023 года Владимир Саблин учредил ООО «РАМО». Постановлением администрации Липецкого муниципального округа от 30 апреля 2025 года «PAMO» стало поставщиком воды для всего села Терновое. Тариф для села, в том числе улицы Загородной, организация получила 1 июля 2025 года. Ранее, 1 мая, Юлия Маркелова официально стала клиентом компании, оплатив по начислениям за май-ноябрь 5 100 рублей 03 копейки. А в декабре ей предложили заплатить 51 686 рублей 86 копеек долга индивидуальному предпринимателю Владимиру Саблину и его ООО «РАМО», накопившегося с декабря 2017 года по декабрь 2023-го.
Маркеловы этот счет не оплатили, поскольку по публичному соглашению о смене сторон договора от 01.05.2025 года между ИП Саблиным В.А., ООО «РАМО» и абонентами все правоотношения с ИП (требования и обязательства), возникшие до этой даты, не переходят в новые договоры.
Однако «РАМО» 29 января отключило Маркеловым воду на сутки, а 13 февраля, когда Юлия повезла ребенка в Москву на медицинскую консультацию, сотрудники гарантирующего поставщика залезли в вынесенный на улицу водопроводный колодец и отрезали кусок не принадлежащей им пластиковой трубы с кранами и фитингами, бросив открытый конец трубы в грязь. Их действия записала камера наблюдения Маркеловых. Профессиональные слесари, что тут скажешь! Более того, у колодца стал дежурить автомобиль с надписью «ГБР».
Самая трагикомичная часть этой истории — даже не действия подчиненных Саблина, а реакция на них органов власти. Маркеловы написали жалобы в прокуратуру, ФАС, Роспотребнадзор, региональные Минэнерго и МЧС, администрацию округа и правительство области. Из ответа Министерства энергетики и тарифов Липецкой области Маркеловы узнали, что у ИП Саблин В.А. до 1 мая прошлого года не было статуса гарантирующей организации для жителей улицы Загородной в селе Терновом. УФАС выдало сельскому водоканалу предупреждение о прекращении незаконных действий, а позже завело дело о нарушении антимонопольного законодательства. В Госжилинспекции развели руками: письма Минстроя РФ о питьевой воде, как базовой потребности носят лишь рекомендательный характер. В прокуратуре Липецкого района на звонок заместителя руководителя Госжилинспекции Сергея Музалевский ответили: в доме никто не живет, но позже все-таки надзорное ведомство предписало «РАМО» устранить нарушение закона. Администрация Частодубравского сельсовета ответила, что нужно обращаться в администрацию Липецкого муниципального округа. А там Маркеловым, по их словам, сказали, что отсутствие воды у них в доме — не их проблемы… А семья все это время пила воду из баклажек, готовила на ней пишу, стирала белье...
В итоге адекватно на самоуправство «РАМО» отреагировал только суд. Фемида признала действия компании незаконными и предписала незамедлительно восстановить водоснабжение абонента. Что и было сделано гарантирующим поставщиком. Также суд обязал ответчика выплатить Маркеловым 50 000 рублей морального ущерба, и оштрафовал его на 25 000 рублей за нарушение закона о правах потребителей.
