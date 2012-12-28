Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
838
сегодня, 12:53
7

ФАС, прокуратура и Госжилинспекция не сумели победить частный сельский водоканал

В итоге семью из Липецкого района, прожившую без воды 56 суток, спас суд.

Семья Маркеловых из села Терновое (иначе называемое поселком Новая Дубрава) 56 суток прожила в режиме походного лагеря — ее глава Владимир все это время возил домой воду в баклажках. Причиной тому стали действия компании «РАМО», организации, являющейся гарантирующим поставщиком воды в Терновом. Частный сельский водоканал действовал как плохой герой вестерна, решивший, что теперь он — хозяин поселка. Вся эта история — яркий образец российского сервиса: гарантирующий поставщик гарантирует одно — беспредел при попустительстве тех, кто должен был поставить частную лавочку на место.

Хозяйка дома Юлия Маркелова — добросовестный плательщик. Когда 1 мая 2025 года ООО «РАМО» стало официальным поставщиком воды на ее улице Загородной, она исправно оплачивала счета. Но в декабре женщина получила квитанцию с 51 тысячей рублей долга. Откуда?

Оказалось, у учредителя «РАМО» Владимира Саблина разыгралась фантазия. Он решил, что если компания получила в администрации Липецкого округа статус гарантирующего поставщика, то к ней автоматически переходят долги его предыдущей организации (ИП Саблин В.А.).

Из рассказа Юлии Маркеловой следует, что об индивидуальном предпринимателе Саблине жители четырех улиц Новой Дубравы — Солнечной, Отрадной, Луговой и Загородной — впервые услышали в 2017 году, когда скинулись по 75 тысяч рублей в кассу НП «Наш дом» на восстановление скважины и полуразрушенной водонапорной башни. Исполнителем работ стал как раз Саблин. Летом того же года предприниматель начал рассылать жителям коттеджного поселка требования о заключении с ним договора на водоснабжение. Однако на общем собрании представители Саблина не смогли предъявить документы, подтверждающие право индивидуального предпринимателя на оказание такой услуги с использованием системы водоснабжения, построенной за счет жителей поселка.

Владимир Саблин получил статус гарантирующего поставщика от областного управления ЖКХ 1 декабря 2017 года всего лишь для четырех улиц села Терновое: Янтарной и 2-ой Янтарной, Медовой и 2-ой Медовой. И лишь в июне 2024-го администрация Липецкого района наделила его этим статусом в случае улиц Солнечной, Отрадной, Луговой и Загородной, где живет семья Маркеловых (ранее, с 2021 года, водоснабжением этих улиц занимался Липецкий районный водоканал).

В декабре 2023 года Владимир Саблин учредил ООО «РАМО». Постановлением администрации Липецкого муниципального округа от 30 апреля 2025 года «PAMO» стало поставщиком воды для всего села Терновое. Тариф для села, в том числе улицы Загородной, организация получила 1 июля 2025 года. Ранее, 1 мая, Юлия Маркелова официально стала клиентом компании, оплатив по начислениям за май-ноябрь 5 100 рублей 03 копейки. А в декабре ей предложили заплатить 51 686 рублей 86 копеек долга индивидуальному предпринимателю Владимиру Саблину и его ООО «РАМО», накопившегося с декабря 2017 года по декабрь 2023-го.

Маркеловы этот счет не оплатили, поскольку по публичному соглашению о смене сторон договора от 01.05.2025 года между ИП Саблиным В.А., ООО «РАМО» и абонентами все правоотношения с ИП (требования и обязательства), возникшие до этой даты, не переходят в новые договоры.

Однако «РАМО» 29 января отключило Маркеловым воду на сутки, а 13 февраля, когда Юлия повезла ребенка в Москву на медицинскую консультацию, сотрудники гарантирующего поставщика залезли в вынесенный на улицу водопроводный колодец и отрезали кусок не принадлежащей им пластиковой трубы с кранами и фитингами, бросив открытый конец трубы в грязь. Их действия записала камера наблюдения Маркеловых. Профессиональные слесари, что тут скажешь! Более того, у колодца стал дежурить автомобиль с надписью «ГБР».

98786.jpg
3555454.jpg

Самая трагикомичная часть этой истории — даже не действия подчиненных Саблина, а реакция на них органов власти. Маркеловы написали жалобы в прокуратуру, ФАС, Роспотребнадзор, региональные Минэнерго и МЧС, администрацию округа и правительство области. Из ответа Министерства энергетики и тарифов Липецкой области Маркеловы узнали, что у ИП Саблин В.А. до 1 мая прошлого года не было статуса гарантирующей организации для жителей улицы Загородной в селе Терновом. УФАС выдало сельскому водоканалу предупреждение о прекращении незаконных действий, а позже завело дело о нарушении антимонопольного законодательства. В Госжилинспекции развели руками: письма Минстроя РФ о питьевой воде, как базовой потребности носят лишь рекомендательный характер. В прокуратуре Липецкого района на звонок заместителя руководителя Госжилинспекции Сергея Музалевский ответили: в доме никто не живет, но позже все-таки надзорное ведомство предписало «РАМО» устранить нарушение закона. Администрация Частодубравского сельсовета ответила, что нужно обращаться в администрацию Липецкого муниципального округа. А там Маркеловым, по их словам, сказали, что отсутствие воды у них в доме — не их проблемы… А семья все это время пила воду из баклажек, готовила на ней пишу, стирала белье...

В итоге адекватно на самоуправство «РАМО» отреагировал только суд. Фемида признала действия компании незаконными и предписала незамедлительно восстановить водоснабжение абонента. Что и было сделано гарантирующим поставщиком. Также суд обязал ответчика выплатить Маркеловым 50 000 рублей морального ущерба, и оштрафовал его на 25 000 рублей за нарушение закона о правах потребителей.
права потребителей
вода
водоканал
0
0
2
6
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
25 минут назад
Кто может сказать чем занимается жилищная инспекция?
Ответить
Знаток
5 минут назад
Собиранием бумажек и все..... Помощи гикакой...
Ответить
Однако
34 минуты назад
Знакомая система. В новостройках села Косырёвка, начало освоения территории было аналогичным
Ответить
Житель
35 минут назад
Ну и дела могут творится в нашей области, то какой то строитель с тремя классами образования на миллионы обманывает ,то вообще товарищ возомнил о себе вершителя и правителя и никто ему не указ.Далеко пойдём, если никто не остановит.Хоть суд пока в адеквате,а то и бежать не куда,жаловаться не кому,если только Бастрыкину/дай Бог ему здоровья/.
Ответить
Александр
38 минут назад
А стоимость покупной воды тоже взыскали?
Ответить
Вася
50 минут назад
Отличное решение!!! Только сумма штрафа морального ущерба маловата!!!
Ответить
Мнение
21 минуту назад
Я тоже так думаю! Маловато будет, просили 500
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить