В России
65
57 минут назад

Средняя пенсия среди неработающих свыше 30 тысяч рублей отмечена в 13 регионах

Средний размер пенсии среди неработающих граждан России свыше 30 тыс. рублей в феврале 2026 года был зафиксирован в 13 субъектах страны.

Средний размер пенсии среди неработающих граждан России свыше 30 тыс. рублей зафиксирован в 13 субъектах страны в феврале 2026 года, — передает ТАСС со ссылкой на статистику.

Средний размер пенсионного обеспечения больше 30 тысяч рублей среди неработающих пенсионеров в России в феврале 2026 года отмечен в 13 регионах страны, согласно данным Соцфонда. Речь идет о Хабаровском крае (30 тысяч), Карелии (31,5 тысяч, Архангельской области (32,4 тысяч), Коми (32,7 тысяч), Якутии (34,3 тысяч), Сахалинской области (34,8 тысячи), Мурманской области (35,3 тысяч), Ямало-Ненецком АО (37,7 тысяч), Ханты-Мансийском АО (38,2 тысяч), Магаданской области (39 тысяч), Камчатском крае (39,3 тысяч), Ненецком АО (39,8 тысяч) и Чукотском АО (43,7 тысяч), — следует из данных статистики.

В целом средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил в России 25,6 тысяч рублей, за год сумма увеличилась на 1,8 тысяч рублей.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
