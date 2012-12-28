26-летняя девушка отправила мошенникам полтора миллиона рублей

Она хотела заработать на инвестиционной платформе.

14 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 26-летняя девушка, которая пыталась заработать на инвестиционной платформе и лишилась 1 555 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 48-летний липчанин перешёл по ссылке и с его банковского счёта списали 290 000 рублей.А в Долгоруково 48-летней женщине позвонил «специалист Росфинмониторинга» и сообщил о несанкционированном оформлении кредита на её имя. Женщина последовала его рекомендациям и перевела на счета на различных торговых площадках 210 000 рублей.